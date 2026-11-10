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Herzog v prejave v novom Knesete vyzval na kompromisy a spoluprácu
Vo svojom prejave kritizoval aj násilie v izraelskej spoločnosti, najmä nárast násilnej kriminality v arabských komunitách a násilie izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Autor TASR
Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok vyzval lídrov politických strán na dosiahnutie kompromisov a spoluprácu. Urobil tak v prejave na slávnostnom otvorení nového zasadnutia parlamentu - Knesetu, ktorého 120 poslancov následne zložilo poslanecký sľub. Informovali o tom agentúra AFP a spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
„Žiadam vás všetkých, aby ste sa na chvíľu zastavili a počúvali... Podajte si ruky a buďte ochotní robiť ústupky, a to aj voči politickým súperom,“ povedal Herzog. Zároveň vyzval poslancov, aby urobili všetko pre to, aby sa v krajine nemuseli konať predčasné voľby.
Prezident zdôraznil potrebu vyšetriť zlyhania, ktoré viedli k útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Izrael podľa neho musí dôkladne preskúmať, ako k tragédii došlo, a vyvodiť z nej závery.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pritom odmieta zriadenie štátnej vyšetrovacej komisie, ktorej členov by vymenoval najvyšší súd. Tvrdí, že takýto nezávislý orgán by bol zaujatý voči vláde. Vláda vlani uviedla, že by podporila vyšetrovanie komisiou zloženou z poslancov, pričom jej mandát a rozsah právomocí by určili politici.
Herzog v prejave apeloval aj na spravodlivejšie rozdelenie povinností spojených s vojenskou službou. Poukázal pritom na odmietavý postoj ultraortodoxnej židovskej komunity k povolávaniu do armády. Podľa neho je však potrebné nájsť riešenie, ktoré zohľadní tradíciu štúdia Tóry, ale zároveň zabezpečí spoločnú zodpovednosť za obranu krajiny.
Prezident upozornil i na hrozby zo strany Iránu a vyzval na posilnenie mierových dohôd s Egyptom, Jordánskom, Marokom, Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom. Zdôraznil tiež potrebu upevniť spojenectvo so Spojenými štátmi a vzťahy s ostatnými spojencami Izraela.
Vo svojom prejave kritizoval aj násilie v izraelskej spoločnosti, najmä nárast násilnej kriminality v arabských komunitách a násilie izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Odmietol šikanovanie, rasizmus a násilie vo všetkých častiach spoločnosti.
„Žiadam vás všetkých, aby ste sa na chvíľu zastavili a počúvali... Podajte si ruky a buďte ochotní robiť ústupky, a to aj voči politickým súperom,“ povedal Herzog. Zároveň vyzval poslancov, aby urobili všetko pre to, aby sa v krajine nemuseli konať predčasné voľby.
Prezident zdôraznil potrebu vyšetriť zlyhania, ktoré viedli k útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Izrael podľa neho musí dôkladne preskúmať, ako k tragédii došlo, a vyvodiť z nej závery.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pritom odmieta zriadenie štátnej vyšetrovacej komisie, ktorej členov by vymenoval najvyšší súd. Tvrdí, že takýto nezávislý orgán by bol zaujatý voči vláde. Vláda vlani uviedla, že by podporila vyšetrovanie komisiou zloženou z poslancov, pričom jej mandát a rozsah právomocí by určili politici.
Herzog v prejave apeloval aj na spravodlivejšie rozdelenie povinností spojených s vojenskou službou. Poukázal pritom na odmietavý postoj ultraortodoxnej židovskej komunity k povolávaniu do armády. Podľa neho je však potrebné nájsť riešenie, ktoré zohľadní tradíciu štúdia Tóry, ale zároveň zabezpečí spoločnú zodpovednosť za obranu krajiny.
Prezident upozornil i na hrozby zo strany Iránu a vyzval na posilnenie mierových dohôd s Egyptom, Jordánskom, Marokom, Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom. Zdôraznil tiež potrebu upevniť spojenectvo so Spojenými štátmi a vzťahy s ostatnými spojencami Izraela.
Vo svojom prejave kritizoval aj násilie v izraelskej spoločnosti, najmä nárast násilnej kriminality v arabských komunitách a násilie izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Odmietol šikanovanie, rasizmus a násilie vo všetkých častiach spoločnosti.