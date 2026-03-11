< sekcia Zahraničie
Herzog: Vojna s Iránom potrebuje konečný výsledok, nie harmonogram
Herzog povedal, že útoky USA a Izraela na Irán menia situáciu na celom Blízkom východe.
Autor TASR
Jeruzalem 11. marca (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v utorok vyhlásil, že na ukončenie vojny s Iránom nie je potrebný časový harmonogram. Nutné je podľa neho iba dosiahnuť konečný výsledok. Hlava štátu sa tak vyjadrila pre nemecký denník Bild, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Iránci sú tí, ktorí šíria chaos a teror v celom regióne a vo svete. Myslím si, že ak budeme všetko merať rýchlomerom, nikam sa nedostaneme. Musíme sa zhlboka nadýchnuť a dosiahnuť konečný výsledok,“ vyhlásil prezident.
Herzog povedal, že útoky USA a Izraela na Irán menia situáciu na celom Blízkom východe. Obhajoval zároveň útoky na iránske ropné zariadenia. Ide podľa neho o spôsob ako zbaviť iránsku „vojnovú mašinériu“ peňazí. Odstránenie iránskej hrozby by podľa jeho slov „umožnilo celému systému v regióne zrazu opäť dýchať a ďalej sa rozvíjať“.
