Herzog vystúpil v americkom Kongrese, varoval pred antisemitizmom

Washington 19. júla (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog si v stredu v prejave v americkom Kongrese pripomenul 75. výročie nezávislosti Izraela, pričom vyzdvihol priateľstvo svojej krajiny so Spojenými štátmi, ale zároveň varoval pred kritikou izraelskej vlády, ktorá podľa neho prerastá do antisemitizmu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Herzogove poznámky prišli uprostred sporu v Snemovni reprezentantov týkajúceho sa politiky vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, čo zvýraznilo trhliny v podpore Demokratickej strany pre tohto tradičného blízkovýchodného spojenca Spojených štátov.



"Neignorujem kritiku od priateľov vrátane kritiky zo strany vážených členov tohto Kongresu. Rešpektujem kritiku, najmä od priateľov, hoci ju človek nemusí vždy prijať," povedal Herzog na spoločnej schôdzi Snemovne reprezentantov a Senátu USA.



"Kritika Izraela však nesmie prekročiť hranicu popierania práva štátu Izrael na existenciu. Spochybňovanie práva židovského národa na sebaurčenie nie je legitímna diplomacia, ale antisemitizmus," dodal.



Hŕstka demokratov v Kongrese dlhodobo kritizuje konzervatívne orientovanú izraelskú vládu a obviňuje ju z toho, že Palestínčanov zbavuje občianskych práv, a Herzogov prejav bojkotovala.



Herzog, ktorý hovoril o svojom živote v New Yorku v 70. rokoch, vyzdvihol vzťahy svojej krajiny s "naším najväčším partnerom a priateľom" a vyjadril vďačnosť za "angažovanosť USA v oblasti bezpečnosti Izraela".



Príhovor prišiel v čase, keď sú vzťahy medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a Netanjahuom napäté pre sporné plány na reformu izraelského súdneho systému a rozšírenie židovských osád na okupovaných palestínskych územiach.