Herzog vyzval Netanjahuovu vládu, aby dohodu o prímerí v Gaze prijala

Jeruzalem 15. januára (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog vyzval v stredu v televíznom prejave vládu tamojšieho premiéra Benjamina Netanjahua, aby prijala dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v stredu večer potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára. Netanjahuov úrad však doposiaľ bezprostredne nepotvrdil jej prijatie.



Podľa Herzoga je dohoda "správnym krokom" k tomu, aby sa všetci rukojemníci zadržiavaní v Gaze mohli vrátiť domov.



"Ako prezident štátu Izrael najjasnejšie vyhlasujem: Toto je správny krok. Toto je dôležitý krok. Toto je nevyhnutný krok. Neexistuje tu väčšia morálna, ľudská, židovská či izraelská povinnosť než to, aby sme priviedli našich synov a dcéry späť k nám - či už preto, aby sa zotavili, alebo boli uložení na večný odpočinok," povedal Herzog.



Ako pripomína AP, jeho funkcia je zväčša reprezentatívna a spravidla je určená na to, aby vystupoval ako jednotiaca sila a morálny kompas krajiny.



S "nesmiernou radosťou a úľavou" privítalo dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a Hamasom aj izraelské zoskupenie Fórum rodín rukojemníkov, ktoré zastupuje mnoho príbuzných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.



"Netrpezlivo sme očakávali tento moment a teraz, po 460 dňoch zadržiavania členov našich rodín v tuneloch Hamasu, sme k zjednoteniu s našimi milovanými bližšie než kedykoľvek predtým," uviedla skupina vo vyhlásení.



Fórum zároveň poďakovalo odchádzajúcej i nastupujúcej americkej administratíve i medzinárodným sprostredkovateľom za umožnenie dosiahnutia dohody.