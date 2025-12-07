< sekcia Zahraničie
Herzog: Žiadosť o udelenie milosti premiérovi je záležitosťou Izraela
Netanjahu je už viac ako päť rokov súdený za podvod, zneužitie dôvery a úplatkárstvo.
Autor TASR
Jeruzalem 7. decembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog odmietol výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby udelil milosť premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý čelí obvineniam z korupcie, informuje TASR podľa správy portálu Politico.
„Rešpektujem priateľstvo prezidenta Trumpa a jeho názor,“ povedal Herzog a pochválil Trumpovu úlohu pri zabezpečení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy. Zdôraznil však, že Izrael je suverénna krajina a že jej právny systém je potrebné plne rešpektovať.
Netanjahu je už viac ako päť rokov súdený za podvod, zneužitie dôvery a úplatkárstvo. Trump opakovane vyzýval Herzoga, aby mu udelil milosť, a to aj v nedávnom liste, ktorý podpísal a ktorý zverejnila Herzogova kancelária.
V liste sa uvádza, že Trump rešpektuje nezávislosť izraelského súdnictva, ale domnieva sa, že obvinenia proti Netanjahuovi sú politicky motivované. Americký prezident túto otázku nastolil aj počas návštevy izraelského parlamentu v októbri.
Kancelária prezidenta Jicchaka Herzoga minulú nedeľu informovala o Netanjahuovej žiadosti o omilostenie, pričom premiér následne vyhlásil, že udelenie milosti v jeho procese je v národnom záujme Izraela. Časté súdne pojednávania mu vraj bránia v riadení krajiny. Herzog uviedol, že žiadosť sa momentálne spracúva prostredníctvom procesu, na ktorom sa podieľa ministerstvo spravodlivosti a právny poradenský tím jeho kancelárie.
„Je to určite mimoriadna žiadosť a pri jej posudzovaní budem predovšetkým zohľadňovať, čo je v najlepšom záujme izraelského národa. Blaho izraelského národa je mojou prvou, druhou aj treťou prioritou,“ zdôraznil.
Netanjahu počas svojho súčasného funkčného obdobia od roku 2022 presadzoval rozsiahle súdne reformy. Tie mali podľa kritikov za cieľ oslabiť nezávislosť súdov. Reformy preto vyvolali masové protesty, ktoré utíchli po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Izraelský prezident v septembri v rozhovore pre médiá naznačil, že by Netanjahuovi mohol udeliť milosť, keďže stíhanie premiéra „ťažko dolieha na izraelskú spoločnosť“.
