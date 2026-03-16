Vo voľbách v Hesensku zostali najsilnejší kresťanskí demokrati z CDU
Autor TASR
Wiesbaden 16. marca (TASR) - Konzervatívni kresťanskí demokrati (CDU) nemeckého kancelára Friedricha Merza zostali najsilnejšou politickou silou v spolkovej krajine Hesensko aj po nedeľných komunálnych voľbách. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré priniesla agentúra DPA, píše TASR.
CDU získala v Hesensku 29,7 percenta hlasov, vyplýva z predbežných výsledkov, ktoré v pondelok v skorých ranných hodinách zverejnil štatistický úrad vo Wiesbadene. Sociálni demokrati (SDP), koaličný partner CDU na celonemeckej úrovni, sú druhí s podporou 20,2 percenta voličov.
Protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá skončila v minuloročných celonemeckých voľbách na druhom mieste, obsadila tretie miesto so ziskom 15,9 percenta. Pred piatimi rokmi mala v Hesensku 6,9 percenta.
Podľa predbežných výsledkov sa Zelení umiestnili na štvrtom mieste so 14,4 percenta, Ľavica získala 5,8 percenta a Slobodní demokrati (FDP) 3,7 percenta. Volebná účasť dosiahla 54,4 percenta, vo voľbách pred piatimi rokmi to bolo 50,4 percenta.
Podľa hesenského štatistického úradu predbežné výsledky zahŕňajú hlasovacie lístky iba pre jednotlivé strany. Volebné lístky s hlasmi pre jednotlivých kandidátov sa stále počítajú a výsledok bude známy neskôr.
Volebný systém v komunálnych voľbách v Hesensku dáva voličom počet hlasov podľa počtu kresiel v zastupiteľstve a jednému kandidátovi môže jeden volič dať až tri hlasy (ide o tzv. hromadenie hlasov). Takisto nemusí voliť iba kandidátnu listinu jedinej strany a môže si vybrať kandidátov z rôznych strán a volebných zoznamov (tzv. miešanie strán).
V nedeľnom hlasovaní bolo oprávnených voliť takmer 4,7 milióna ľudí vrátane približne 430.000 občanov ďalších krajín EÚ s trvalým pobytom v Hesensku. O obsadenie miestnych zastupiteľstiev sa uchádzali kandidáti z celkovo 24 strán a 555 volebných skupín.
