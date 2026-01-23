< sekcia Zahraničie
Hetmančuková: Štátov proti vstupu Ukrajiny do NATO je vôbec najmenej
Svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v NATO opakovane vyjadruje aj premiér SR Robert Fico, ale vylúčil ho napríklad aj americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Kyjev 23. januára (TASR) - Ukrajina si uvedomuje, že medzi členskými štátmi NATO v súčasnosti nie je zhoda na prijatí Ukrajiny do Aliancie. Zároveň je ale zrejmé, že oproti minulosti sa teraz proti ukrajinskému členstvu stavia vôbec najmenej krajín NATO. V rozhovore pre agentúru RBC-Ukraine to uviedla vedúca ukrajinskej misie pri NATO Aľona Hetmančuková, informuje TASR.
Členstvo Ukrajiny v NATO okrem jeho niektorých členských štátov odmieta najmä Rusko, ktoré túto ambíciu Kyjeva uvádza ako jeden z dôvodov, prečo svojho západného a menšieho suseda vo februári 2022 vojensky napadlo. Svoj nesúhlas s členstvom Ukrajiny v NATO opakovane vyjadruje aj premiér SR Robert Fico, ale vylúčil ho napríklad aj americký prezident Donald Trump. Naopak, Kyjev považuje pristúpenie k NATO za bezpečnostnú záruku pred prípadnou budúcou ruskou inváziou. Podľa pravidiel Aliancie musia so vstupom nového člena súhlasiť všetky štáty NATO.
Kým nedôjde k prekonaniu politických prekážok, Ukrajina sa bude podľa Hetmančukovej zameriavať na praktickú spoluprácu s Alianciou, čo zahŕňa budovanie vzájomnej dôvery a kompatibility na všetkých úrovniach. Poznamenala však, že počet krajín, ktoré sú proti ukrajinskému členstvu v NATO, je v súčasnosti najnižší v histórii. Dôvodom je podľa nej zásadná zmena pôvodne skeptického postoja Francúzska a Nemecka.
„Veľmi pochybujem, že medzi Ukrajinou a NATO niekedy existoval taký pravidelný a dôverný vzťah, aký je dnes napríklad medzi generálnym tajomníkom NATO a prezidentom Ukrajiny,“ vyhlásila s odkazom na Marka Rutteho a Volodymyra Zelenského.
Hetmančuková povedala, že Ukrajina je jedinou krajinou, s ktorou sa stretnutia na ministerskej úrovni konajú v samostatnom formáte, prostredníctvom tzv. Rady NATO - Ukrajina, a to v ten istý deň ako rokovania ministrov obrany a zahraničných vecí členských štátov NATO.
Rok 2025 bol podľa nej v mnohých ohľadoch zlomový vo vzťahoch medzi Ukrajinou a NATO. Pripomenula napríklad, že Ukrajina sa po prvýkrát začala zúčastňovať na vojenskom cvičení NATO podľa článku 5 zmluvy o NATO. Išlo o manévre LOYAL DOLOS 25, ktoré sú určené na výcvik štábov na úrovni zborov. „To znamená výlučne pre spojencov, nie pre partnerov,“ podotkla Hetmančuková k účasti Ukrajiny.
Na margo minulého roka tiež poznamenala, že NATO po prvýkrát od začiatku ruskej invázie začalo koordinovať dodávky smrtiacich zbraní na Ukrajinu. „V predchádzajúcich rokoch sa Aliancia vždy dištancovala od dodávok alebo koordinácie dodávok akýchkoľvek zbraní a dodávala iba nesmrtonosné zbrane. Áno, ide o množstvo dôležitej pomoci, ale smrtiace zbrane sú stále základom nášho obranného úsilia,“ uviedla.
Od jesene minulého roka Ukrajina dostáva zbrane zo zásob USA na základe mechanizmu nazvaného Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL). Ten vytvorili Spojené štáty a ich spojenci, pričom tieto dodávky financujú krajiny NATO. Prostredníctvom iniciatívy PURL získava Ukrajina podľa Hetmančukovej 75 percent rakiet pre protivzdušné systémy Patriot a približne 90 percent pre iné systémy.
Upozornila však, že pre spor o Grónsko medzi USA a európskymi štátmi môže dôjsť k tomu, že Ukrajine sa bude ťažšie presviedčať svojich európskych partnerov v NATO, aby sa zapojili do programu PURL.
