Heusgen: Afrika by mala mať väčšiu rolu v rámci Bezpečnostnej rady OSN

New York 16. septembra (TASR) - Šéf Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), nemecký bezpečnostný expert Christoph Heusgen vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) a posilnenie roly Afriky v tomto najvplyvnejšom orgáne svetovej organizácie, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Africké štáty majú podľa neho v bezpečnostnej rade slabé zastúpenie. "Je najvyšší čas na to, aby sa to zmenilo," podotkol v piatok Heusgen, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v oblasti zahraničnej politiky.



Šesťdesiatosemročný diplomat vyzval, aby sa bezpečnostná rada prispôsobila globálnemu vývoju, keďže jej posledná reforma prebehla ešte v 60. rokoch minulého storočia.



"To znamená, že je potrebné väčšmi zohľadňovať Latinskú Ameriku, Áziu a predovšetkým Afriku," spresnil.



Na základe Charty OSN však nie je možné prijatie blokov krajín, ako je napríklad Africká únia (AÚ) či Európska únia (EÚ), keďže členom sa môžu stať iba jednotlivé krajiny, pripomína DPA.



V pondelok 18. septembra sa v New Yorku začína zasadanie Valného zhromaždenia OSN, v rámci ktorého sa uskutoční aj schôdzka Bezpečnostnej rady OSN k Ukrajine. Na konzultáciách sa okrem nemeckého kancelára Olafa Scholza a ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej zúčastní aj niekoľko ďalších ministrov spolkovej vlády, pripomína DPA.