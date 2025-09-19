< sekcia Zahraničie
Heusgen: SR a Maďarsko by mali znížiť závislosť od ruských energií
Autor TASR
Berlín 19. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala zvýšiť tlak na Maďarsko a Slovensko, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy a plynu, povedal bývalý predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Christoph Heusgen. TASR správu prebrala z agentúry DPA.
V piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk poznamenal, že maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico udržiavajú úzke vzťahy s Moskvou. Podľa Heusgena Maďarsko dováža približne 60 percent svojej ropy z Ruska, zatiaľ čo Slovensko je na ňom závislé z asi 75 percent.
„Musíme vyvinúť tlak a možno aj motivovať, pretože táto medzera sa musí uzavrieť,“ vyhlásil Heusgen. „A v tomto bode má Trump pravdu,“ dodal s odkazom na amerického prezidenta, ktorý naznačil, že nové sankcie na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu uvalí len vtedy, ak EÚ úplne ukončí nákup ruskej energie.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nedávno oznámila plány na splnenie tejto požiadavky, no ďalšie podrobnosti neuviedla. Súčasný plán EÚ predpokladá úplné ukončenie dovozu ruského plynu od roku 2028, pripomína DPA.
Trump vyzval členské štáty NATO, aby uvalili clá vo výške 50 až 100 percent na čínsky dovoz s cieľom prinútiť Peking, aby využil svoj vplyv na Moskvu a prinútil Rusko sadnúť si za rokovací stôl.
Heusgen varoval pred rozsiahlymi represívnymi opatreniami voči Číne, no zdôraznil potrebu vyslať jej jasný signál, že je neprijateľné podporovať Rusko tovarom použiteľným vo vojenskom sektore.
