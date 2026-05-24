Hina: Správa USA o západnom Balkáne naznačuje posun k spolupráci
Autor TASR
Záhreb 24. mája (TASR) - Spojené štáty sa odkláňajú od doterajšej politiky tzv. budovania štátu a intervencií na západnom Balkáne smerom k stabilite a vzájomne prospešnej spolupráci. Naznačuje to nová správa amerického ministerstva zahraničných vecí, na ktorú sa v nedeľu odvolala agentúra Hina.
„Éra budovania národov pod vedením USA je už minulosťou,“ píše sa v správe predloženej Kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúka ekonomické príležitosti pre americké spoločnosti, najmä v doprave a digitálnej a energetickej infraštruktúre. Ide podľa správy o región so strategickou polohou, ktorý disponuje prírodnými zdrojmi, rozvíjajúcim sa technologickým sektorom a kvalifikovanou pracovnou silou.
V dokumente sú stanovené tri hlavné priority: zachovanie regionálnej stability, posilnenie hospodárskej a energetickej spolupráce a boj proti rastúcemu vplyvu Ruska a Číny a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomína aj snahy rozšíriť bezpečnostnú spoluprácu v celom regióne, a to prostredníctvom spoločných vojenských cvičení či výcviku.
V súvislosti s Bosnou a Hercegovinou USA potvrdzujú svoj záväzok voči Daytonskej mierovej dohode, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992-1995, ako aj voči územnej celistvosti tejto krajiny. Podľa správy americká diplomacia pomohla v roku 2025 vyriešiť najvážnejšiu politickú krízu v Bosne od vojny v 90. rokoch.
Hina píše, že správa kladie veľký dôkaz na energetickú bezpečnosť a poukazuje na význam plánovaného prepojovacieho plynovodu medzi Chorvátskom a Bosnou, ktorého výstavbu má zabezpečiť americká spoločnosť AAFS Infrastructure pod vedením bývalého právnika prezidenta USA Donalda Trumpa Jesseho Binnalla a Josepha Flynna, brata exporadcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna.
Trumpova administratíva v tomto kontexte tiež varuje, že závislosť západného Balkánu od ruských energetických zdrojov zostáva strategickou slabinou.
Washington zároveň obviňuje Moskvu z podnecovania etnických rozporov a využívania energetiky ako nástroja politického nátlaku. Na druhej strane Čína podľa správy rozširuje svoj vplyv prostredníctvom pôžičiek, projektov v infraštruktúre a politických väzieb v krajinách, ktoré majú slabšie inštitúcie a nižšiu mieru transparentnosti.
Pokiaľ ide o Srbsko, Washington sľubuje pokračovať v dialógu s Belehradom, podporovať normalizáciu vzťahov s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky a bezpečnosti.
