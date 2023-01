Hipkins zložil prísahu a ujal sa úradu premiéra na Novom Zélande

Wellington 25. januára (TASR) - Líder novozélandskej labouristickej strany Chris Hipkins zložil v stredu slávnostnú prísahu a ujal sa úradu premiéra, v ktorom tak nahradil Jacindu Ardernovú. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Je to najväčšie privilégium a zodpovednosť v mojom živote ... Som plný energie a nadšený z výziev, ktoré ma čakajú," povedal Hipkins (44) po prevzatí úradu. Prísahu pred generálnou guvernérkou Cindy Kirovou, ktorá na Novom Zélande oficiálne zastupuje britského panovníka, zložila v stredu aj nová vicepremiérka Carmel Sepuloniová. Stala sa tak prvou osobou s tichomorským pôvodom v tejto funkcii.



Novozélandská labouristická strana si Hipkinsa už v nedeľu zvolila za svojho nového lídra a tak aj premiéra krajiny. Stalo sa tak po nečakanej rezignácii Ardernovej z týchto postov.



Ardernová (42) uplynulý štvrtok oznámila, že v úrade končí, pričom ako dôvod uviedla nedostatok energie na ďalšie zotrvanie vo funkcii aj potrebu tráviť viac času so svojou rodinou.



Svoje posledné verejné vystúpenie vo funkcii premiérky absolvovala v stredu, pred ceremóniou, na ktorej sa úradu ujal Hipkins. Pred parlamentom sa s ňou lúčili stovky priaznivcov.



Hipkins známy pod prezývkou "Chippy" je otcom dvoch detí a sám seba označuje za bežného Novozélanďana, ktorý pochádza z robotníckeho prostredia a má rád párky či bicyklovanie do práce. Dosiaľ bol ministrom školstva, pričom počas vrcholiacej pandémie covidu viedol dočasne aj rezort zdravotníctva a bol tiež ministrom pre boj s pandémiou.



K svojej politike na poste premiéra sa zatiaľ nevyjadril, avšak už v stredu ho čaká prvé zasadnutie vládneho kabinetu. Za úlohu bude mať podľa AFP oživenie klesajúcej podpory liberálnej labouristickej strany pred októbrovými parlamentnými voľbami.