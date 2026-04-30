Hipperová: Nasadenie amerických jednotiek v Európe je aj v záujme USA
Autor TASR
Brusel 30. apríla (TASR) - Nasadenie amerických jednotiek v Európe je aj v záujme Spojených štátov, vyhlásila vo štvrtok hovorkyňa EÚ pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že zvažuje možné stiahnutie časti vojakov z Nemecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Nasadenie amerických vojsk v Európe je aj v záujme USA na podporu ich globálnej úlohy,“ uviedla Hipperová s tým, že Spojené štáty sú „dôležitým partnerom, ktorý prispieva k bezpečnosti a obrane Európy“. Poukázala tiež na to, že Nemecko aj ostatné európske členské štáty NATO „zvyšujú svoje výdavky na obranu bezprecedentným tempom“.
Trump vo štvrtok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že USA zvažujú stiahnutie časti svojich vojakov z Nemecka. „Spojené štáty študujú a posudzujú možné zníženie počtu vojakov v Nemecku a v najbližšom krátkom čase k tomuto rozhodnutiu prijmú rozhodnutie,“ napísal šéf Bieleho domu.
Len v utorok pritom prezident USA vyslovil kritiku na adresu nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“, a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle, čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“.
Samotný Merz v stredu v Berlíne uviedol, že jeho vzťah s Trumpom zostáva aspoň z jeho pohľadu rovnako dobrý ako kedykoľvek predtým. „Stále spolu vedieme konštruktívne diskusie,“ podotkol v tejto súvislosti nemecký kancelár.
Počas niekoľkých desaťročí existovali v Európe desiatky veľkých amerických vojenských základní. V Nemecku medzi ne patrí Európske velenie síl USA (EUCOM) v Stuttgarte a letecká základňa Ramstein v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, ktorá slúži ako centrum pre americké vzdušné sily.
V minulom roku bolo v Európe umiestnených približne 80.000 amerických vojakov. Podľa údajov Kongresu mali Spojené štáty v roku 2024 len v Nemecku vyše 35.000 vojakov, hoci sa teraz predpokladá, že toto číslo je aktuálne vyššie; nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000.
