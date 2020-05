Hirošima obmedzí augustovú spomienkovú slávnosť

Hirošima 30. mája (TASR) - Magistrát japonského mesta Hirošima oznámil, že z dôvodu koronavírusovej pandémie drasticky obmedzí tohtoročnú mierovú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 75. výročia zhodenia prvej atómovej bomby na toto mesto, ktorá sa bude konať v auguste.



Počet sedadiel pre zúčastnených sa zníži na maximálne 880, čo je približne desať percent zo zvyčajného množstva. Sedadlá budú rozmiestnené v Parku pamätníka mieru s dvojmetrovým odstupom. Mesto pôvodne chcelo poskytnúť 11.500 miest na sedenie, informoval v piatok denník The Japan Times.



Magistrát zvažuje opatrenia na obmedzenie pohybu ľudí v okolí lokality spomienkového podujatia, aby sa tak zabránilo vytváraniu väčších skupín. Hirošima pozve iba veľvyslancov, keďže pre lídrov zahraničných krajín a medzinárodných organizácií by to bolo tohto roku komplikované.



Zrušil sa aj plán na vystúpenie miestneho speváckeho zboru. Hirošimský starosta Kazumi Macui vyhlásil, že podujatie je príležitosťou "vcítiť sa do ľudí, ktorí prežili bombardovanie, a zdieľať pocity, ktoré sú spoločné pre celé ľudstvo". Starosta zároveň vyzval ľudí, aby podujatie sledovali v televízii.



Hirošima bola zničená americkou atómovou bombou 6. augusta 1945 v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Výbuch usmrtil najmenej 70.000 obyvateľov, čo bolo zhruba 30 percent vtedajšej populácie mesta.



Lídri EÚ a Japonska v utorok po spoločnej videokonferencii naznačili ochotu úzko koordinovať svoje aktivity v rámci reakcie na pandémiu nového druhu koronavírusu a prijali záväzok posilniť svoje strategické partnerstvo.



Na videokonferencii sa zúčastnili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a japonský premiér Šinzó Abe.