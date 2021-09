Pred 30 rokmi objavili ľadového muža Ötziho

Na základe rozboru Ötziho ramena vedci zistili, že tohto lovca z doby bronzovej zastrelili šípom. Foto: TASR/AP

Ötztal/Bratislava 19. septembra (TASR) - Keď objavili manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu v ľadovci Ötztalských Álp, rozprestierajúcich sa medzi Rakúskom a Talianskom telo človeka, razom bol tento nález svetovou archeologickou senzáciou. Približne 5300 rokov starý Ötzi sa totiž stal vážnym "súperom" egyptskej múmie s prezývkou Ginger (ryšavec), ktorá sa považuje za najstaršiu známu ľudskú múmiu na svete.Od objavenia Ötziho, ktorý bol pomenovaný podľa miesta nálezu v údolí Ötztal, uplynie dnes - v nedeľu 19. septembra - 30 rokov.Náruživí amatérski horolezci Simonovci sa tak, ako už mnohokrát pred tým, vybrali aj 19. septembra 1991 na vysokohorskú túru. Zvyčajný výlet do malebných Álp na rakúsko-talianskych hraniciach sa však pre nich zmenil na niečo nezvyčajné a výnimočné.Pri zostupe z hory Fineilspitze sa vydali skratkou, keď 30 metrov od cesty zbadali na ľadovci vo výške 3210 m n. m. ležať ľudské telo. Z ľadu uvideli zadnú časť hlavy, plecia a chrbát. "Mysleli sme si, že je to mŕtvy horolezec," povedala Erika Simonová. Nález ohlásili na najbližšej horskej chate Similaunhütte, a udalosti dostali rýchly spád.Najskôr bolo ale potrebné vyriešiť otázku, na koho území bol vzácny nález objavený, pretože záujem o múmiu prejavila tak rakúska spolková krajina Tirolsko, ako aj talianska autonómna provincia Južné Tirolsko. Meranie v októbri 1991 ukázalo, že Ötzi bol objavený na talianskom území, konkrétne na mieste 93 metrov vzdialenom od štátnych hraníc s Rakúskom.Mumifikované telo Ötziho bolo podrobené mnohostranným bádaniam a vlastne dodnes fascinuje vedcov z mnohých krajín. Odborníci po podrobných preskúmaniach a dôkladných analýzach DNA dokázali, že Ötzi bol priamym predkom ľudí žijúcich v nehostinných Alpách, v pohraničnej oblasti Rakúska a Talianska. Pri jeho tele sa našiel tiež luk a tulec s 12 šípmi, ako aj kresadlo na založenie ohňa.Asi 46-ročný muž mal hnedé oči, tmavé vlasy, meral približne 160 centimetrov a vážil asi 50 kilogramov. Jeho noha zodpovedala dnešnej veľkosti 38.Oficiálnu príčinu smrti Ötziho, ktorý je vystavený v múzeu archeológie v talianskom Bolzane, sa podarilo vedcom určiť v roku 2001. Zomrel medzi rokmi 3350 a 3100 pred Kristom - vykrvácal po tom, ako bol zasiahnutý zozadu do ľavého ramena šípom.Erika a Helmut Simonovci museli však o "svoj" objav s autonómnou provinciou Južné Tirolsko bojovať dlhé roky. Tamojší súd v Bolzane vyriekol definitívny verdikt o tom, že sa môžu označovať za nálezcov Ötziho, až v novembri 2003. Ale ešte ďalších šesť rokov trvali rokovania o výške finančnej odmeny za nájdenie vzácneho nálezu. Manželia Simonovci požadovali pôvodne čiastku približne 250.000 eur, čo ale Južné Tirolsko odmietlo. Regionálna vláda napokon v lete 2010 rozhodla o náleznom vo výške 175.000 eur.