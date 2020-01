Od založenia Kráľovskej astronomickej spoločnosti uplynulo 200 rokov

Bratislava 12. januára (TASR) – Za vznikom Kráľovskej astronomickej spoločnosti bolo štrnásť astronómov, ktorí sa rozhodli pozdvihnúť upadajúcu úroveň astronómie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Írska.



Začiatkom roku 1820 sa zišli v Londýne, aby založili spoločnosť, ktorá si postupne budovala a vybudovala značné renomé na celom svete. Od založenia Kráľovskej astronomickej spoločnosti uplynie v nedeľu 12. januára 200 rokov.



Odhaľovanie tajomstiev našej galaxie lákalo ľudí od pradávna. Či už to bol napríklad grécky astronóm Eratosthenes, ktorý v druhom storočí pred našim letopočtom s pozoruhodnou presnosťou vypočítal obvod Zeme alebo grécky matematik, astronóm a zemepisec Ptolemaios. Ten v prvom storočí n. l. napísal dve knihy, v ktorých zhrnul všetky známe poznatky z astronómie a geografie.



Kráľovská astronomická spoločnosť bola pod názvom Astronomical Society of London – Astronomická spoločnosť v Londýne založená 12. januára 1820. Medzi štrnástich zakladajúcich členov patrili napríklad astronóm, matematik, chemik a priekopník fotografovania John Herschel, matematik, filozof a vynálezca Charles Babbage, ktorý ako prvý prišiel s nápadom zostrojiť programovateľný počítač.



Ďalej astronóm Francis Baily, či jeden z hlavných iniciátorov založenia spoločnosti učiteľ a astronóm William Pearson, ktorý navrhol vznik astronomickej spoločnosti už v roku 1812.



Prvým zahraničným členom spoločnosti sa stal už krátko po jej vzniku Poliak Peter Slawinski, ktorý rozšíril jej rady vo februári 1820. Ženy sa mohli stať členmi spoločnosti až približne o sto rokov neskôr.



V roku 1830 získala spoločnosť od kráľa Williama IV. výsadnú listinu a v roku 1831 bola premenovaná na Royal Astronomical Society (RAS) – Kráľovská astronomická spoločnosť. Tento názov nesie dodnes. V súčasnosti má viac ako štyri tisíc členov, z ktorých asi tretina žije mimo Spojeného kráľovstva.



Jej členovia sa stretávali spočiatku na rôznych miestach v Londýne až dovtedy, pokiaľ sa RAS nepresťahovala v roku 1874 do špeciálne vybudovaných priestorov v budove Burlington House na londýnskej ulici Piccadilly, kde sídli dodnes.



Prvým vedúcim Kráľovskej astronomickej spoločnosti bol Daniel Moore. Neskôr sa zaviedol štatút prezidenta spoločnosti - jej prvým prezidentom sa stal William Herschel. V súčasnosti je na čele Kráľovskej astronomickej spoločnosti profesor Mike Cruise.



Spoločnosť vznikla hlavne z dôvodu potreby rozvoja a propagácie astronómie v krajine. Od svojich začiatkov zhromažďovala vzácne rukopisy a knihy, ktoré vytvorili základ hodnotnej a rozsiahlej knižnice i archívu, v ktorom sa nachádza aj približne 3500 kníh vydaných ešte pred rokom 1850.



Kráľovská astronomická spoločnosť v rámci podpory astronomického výskumu organizuje rôzne vedecké stretnutia a zaoberá sa aj publikačnou činnosťou, ktorej začiatky siahajú do roku 1822, kedy vychádzala The Memoirs of the RAS (Monografia RAS).



O päť rokov neskôr začali vychádzať The Monthly Notices (Mesačné správy). Výsledky svojej činnosti zverejňuje spoločnosť tiež v časopisoch Geophysical Journal international (GJI) a Astronomy&Geophysics (A&G).



Najvyšším ocenením Kráľovskej astronomickej spoločnosti je Gold Medal (Zlatá medaila). Jej najznámejšími držiteľmi sú Albert Einstein (1926) a Stephen Hawking (1985). Jedným z nositeľov tohto ocenenia je aj kanadsko-americký fyzik a kozmológ James Peebles, ktorý získal v roku 2019 Nobelovou cenou za fyziku za nové poznatky o histórii a štruktúre vesmíru, konkrétne za to, ako sa vesmír vyvíjal po Veľkom tresku.