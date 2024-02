História sa pozerá, povedal Biden americkej snemovni o pomoci Ukrajine

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v utorok Snemovňu reprezentantov USA, aby nasledovala Senát a schválila miliardy dolárov na vojnovú pomoc Ukrajine. Biden povedal, že história bude súdiť Ameriku, ak zlyhá a nepodporí svojho spojenca proti Rusku. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AFP a AP.



"História sa pozerá," vyhlásil americký prezident v televíznom príhovore z Bieleho domu a vetu zopakoval päťkrát. "Na zlyhanie v pomoci Ukrajine v tejto kritickej chvíli sa nikdy nezabudne," dodal.



Prezident apeloval na dolnú komoru Kongresu, aby schválila návrh zákona o dodatočných výdavkoch, vďaka ktorému by USA poslali 60 miliárd dolárov Ukrajine na jej boj proti Rusku. Biden varoval, že hlasovanie proti tomuto návrhu by hralo do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Podporiť tento návrh zákona znamená postaviť sa Putinovi. Neschváliť ho znamená hrať Putinovi do rúk," vysvetlil.



Biden tiež odsúdil ako "hlúpe" a "hanebné" výroky Donalda Trumpa, že bude povzbudzovať Rusko, aby zaútočilo na členov Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorí si nesplnia finančné záväzky.



"Je to hlúpe. Je to hanebné. Je to nebezpečné. Je to neamerické," povedal Biden v príhovore. "Keď sa pozerá na NATO, nevidí Alianciu, ktorá chráni Ameriku a svet. Vidí vydieračský gang."