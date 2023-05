Historici: Neprítomnosť Bidena na korunovácii nie je urážkou

Londýn 5. mája (TASR) - Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou sú dlhodobo "špeciálne", ako svojho času podotkol britský premiér Winston Churchill, ale aj tak sa na korunováciách britských panovníkov doteraz nezúčastnil ani jeden americký prezident. Uvádza to TASR na základe informácií stanice BBC.



Korunováciu kráľa Karola III. bude v sobotu priamo vo Westminsterskom opátstve v Londýne sledovať približne 2000 hostí vrátane hláv štátov, premiérov a monarchov z celého sveta.



Nápadnou však bude neúčasť jedného štátnika, poznamenáva BBC. Biely dom potvrdil, že prezident USA Joe Biden pozvánku na slávnosť dostal. V telefonáte s britským panovníkom však uviedol, že Spojené štáty bude na tejto ceremónii zastupovať jeho manželka Jill a diplomatický vyslanec. Biely dom dôvod Bidenovej neprítomnosti nekomentoval, informoval len, že prezident sa teší na "najbližšie stretnutie" s Karolom III.



Redaktor novín Mirror Russell Myers, ktorý píše o kráľovskej rodine, pre televíziu Sky News povedal, že Biden sa rozhodol neprísť, lebo je hrdý na svoje írsko-americké korene. Historici však poznamenávajú, že v skutočnosti ide o stáročia trvajúcu tradíciu – americkí prezidenti na korunovácie britských kráľov skrátka nechodia.



"Určite to nepovažujem za urážku zo strany prezidenta Bidena," povedala Laura Beersová, profesorka histórie na Americkej univerzite vo Washingtone, ktorá sa špecializuje na moderné dejiny Británie.



Odmietla myšlienku, že Biden je protibritský. "Nepríde, pretože žiaden americký prezident nikdy nešiel na korunováciu. Tak prečo začínať v 21. storočí?" vysvetlila.



Ako poznamenala, po americkej revolúcii a vojne roku 1812 bol vzťah medzi USA a Spojeným kráľovstvom do značnej miery nepriateľský. Nástup kráľovnej Viktórie na trón v roku 1837 síce predznamenal novú éru americkej fascinácie britskou monarchiou, no ani vtedy sa prezident Martin Van Buren na ceremónii nezúčastnil, dodala.



Podľa historika Troya Bickhama totiž cestovanie cez oceán pred spustením transatlantickej leteckej dopravy v roku 1939 – teda tri roky po korunovácii kráľa Juraja VI. – nebolo pre amerického prezidenta praktické.



Druhá svetová vojna znamenala podľa historikov prelom v diplomatických vzťahoch medzi USA a Britániou. Počas vojny si kráľ Juraj VI. a jeho dcéra, neskoršia kráľovná Alžbeta II., vybudovali vzťah s Dwightom D. Eisenhowerom, ktorý slúžil v Londýne ako najvyšší veliteľ spojeneckých síl.



Eisenhower bol zvolený za 34. prezidenta Spojených štátov len niekoľko mesiacov po smrti Juraja VI. Aj napriek svojim úzkym väzbám na Spojené kráľovstvo sa rozhodol zachovať tradíciu a namiesto seba poslať na korunováciu Alžbety II. svojho vyslanca, uvádza BBC.



Počas kraľovania Alžbety II., najdlhšie vládnucej britskej panovníčky, sa vystriedalo 14 amerických prezidentov. Oficiálne štátne návštevy Spojeného kráľovstva absolvovali traja úradujúci prezidenti USA. Pozvanie od kráľa Karola III. na štátnu návštevu prijal aj Biden, jej presný termín však nebol stanovený.