Historici vyšetria nacistickú minulosť bývalých nemeckých sudcov

Erfurt 25. februára (TASR) - Vyšetrovaním nacistickej minulosti bývalých sudcov nemeckého Spolkového pracovného súdu (BAG) sa bude zaoberať novovytvorená komisia historikov. Oznámila to vo štvrtok v Erfurte predsedníčka súdu Ingrid Schmidtová, informovala agentúra DPA.



Diskusiu o niekdajších sudcoch najvyššieho nemeckého súdu, ktorý rieši spory v oblasti pracovného práva, v posledných mesiacoch rozpútala správa Stredonemeckého rozhlasu (MDR). Podľa nej na tomto súde od jeho vzniku v roku 1953 až do začiatku 80. rokov 20. storočia pracovalo celkovo 13 sudcov v minulosti prepojených s nacistickým režimom.



Ako povedala Schmidtová, zloženie komisie zatiaľ nie je známe a potrvá dva až tri roky, kým sa jej konečné zistenia dostanú na verejnosť.



Medzi sudcami podľa rešerší MDR figurujú i osoby, ktoré v čase nacistického Nemecka na špeciálnych súdoch vynášali rozsudky smrti. Ako ešte vlani v decembri informoval MDR, portréty týchto sudcov v tom čase ešte stále viseli v konferenčnej sále v budove BAG v durínskom Erfurte.



MDR kritizoval skutočnosť, že súd sa doposiaľ systematicky nevyrovnal so spornou minulosťou časti svojich sudcov.



Tím MDR preskúmal a vyhodnotil približne 4000 dokumentov z rôznych nemeckých i európskych archívov a venoval sa tiež životopisom daných sudcov. Rozhodujúce nebolo pritom len členstvo v nacistickej NSDAP, ale aj ich pracovná kariéra v Tretej ríši, druh činnosti a predovšetkým, konkrétne rozhodnutia, za ktoré boli ako sudcovia zodpovední.