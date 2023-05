Historici začali skúmať útok na olympijských hrách v Mníchove

Berlín 30. mája (TASR) - Komisia historikov zriadená na preskúmanie teroristického útoku na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 začala v utorok svoju trojročnú misiu s cieľom vyšetriť, čo sa stalo pred, počas a po týchto udalostiach, uviedla nemecká vláda.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.



Nemecké ministerstvo vnútra v apríli vymenovalo osemčlennú medzinárodnú komisiu expertov, väčšinou z Izraela a Nemecka. Ide o súčasť dohody, ktorú vlani uzavreli príbuzní 11 členov izraelského tímu, ktorých v roku 1972 zavraždili palestínski militanti.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová prisľúbila, že "udalosti okolo tohto hrozného útoku budú konečne dôkladne a transparentne vyšetrené".



"Výsledky výskumu by mali priniesť odpovede na mnohé nevyriešené otázky, ktoré nemecká vláda dlhuje rodinným príslušníkom obetí a verejnosti už viac ako 50 rokov," dodala Faeserová.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa vlani v septembri ospravedlnil za viaceré nemecké zlyhania pred, počas a po tomto útoku. Stalo sa tak na slávnostnej ceremónii pri príležitosti 50. výročia týchto udalostí.



Osem členov palestínskej militantnej organizácie "Čierny september" 5. septembra 1972 preliezlo plot olympijskej dediny. Teroristi vtrhli do budovy, kde bol ubytovaný izraelský tím, a zabili dvoch jeho členov.



Niektorým izraelským športovcom sa podarilo utiecť, ale deväť z nich bolo zajatých. Únoscovia požadovali prepustenie viac ako 200 Palestínčanov zadržiavaných Izraelom a dvoch nemeckých ľavicových extrémistov v západonemeckých väzniciach.



Útočníci požadovali lietadlo a bezpečný odlet do egyptskej Káhiry. Po jednodňovom vyjednávaní bolo ozbrojeným útočníkom s ich rukojemníkmi povolené odletieť na palube dvoch vrtuľníkov na leteckú základňu Fürstenfeldbruck pri Mníchove.



Ostreľovači na letisku spustili paľbu. Útočníci hodili do jedného z vrtuľníkov s rukojemníkmi granát, ktorý vybuchol, a zastrelili rukojemníkov v druhom vrtuľníku. Pri nevydarenom pokuse o záchranu zahynul aj západonemecký policajt a päť útočníkov.