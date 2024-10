Historička: Európa sa musí vedieť zaobísť bez podpory USA

Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Poľsko-americká historička a novinárka Anne Applebaumová je presvedčená, že Európa by sa už nemala spoliehať na podporu Spojených štátov. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Ak chce Európa zostať liberálno-demokratickou baštou, musí sa pripraviť, že to urobí bez USA," povedala Applebaumová na Frankfurtskom knižnom veľtrhu. Nositeľka Pulitzerovej ceny za knihu o dejinách gulagov (táboroch nútených prác v stalinistickom Sovietskom zväze) si v nedeľu vo Frankfurte prevezme Mierovú cenu Nemeckého knižného obchodu za rok 2024.



"Je veľmi dôležité, aby Európania mali alternatívny plán - na sebaobranu, ale aj v ekonomike", bez ohľadu na to, či novembrové prezidentské voľby v USA vyhrá Kamala Harrisová alebo Donald Trump, vysvetlila.



"Som si celkom istá, že Trump (v prípade zvolenia) nebude vodcom veľkej demokratickej koalície, ktorá by potlačila autokraciu," povedala Applebaumová. Nepovažuje ho však za prichádzajúceho autokrata. Podľa nej tento politik intuitívne nechápe liberálnosť a demokraciu a sympatizuje s neliberálnymi vodcami. "Donald Trump je predovšetkým politikom sám pre seba. Zaujíma ho vlastná moc a vlastné peniaze," vysvetlila.



Applebaumová má americké aj poľské občianstvo. Je vydatá za Radoslawa Sikorského, súčasného poľského ministra zahraničných vecí. Pracuje ako novinárka a napísala knihy ako "Gulag: dejiny" (2003), "Železná opona - podrobenie Východnej Európy" (2012), "Červený hladomor" (2017), "Súmrak demokracie" (2021) a naposledy "Autocracy Inc." (2024).