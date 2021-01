Historická krčma v Oxforde zatvorí z dôvodu pandémie prevádzku

Londýn 26. januára (TASR) - Historická krčma v anglickom meste Oxford, ktorú viac ako 450 rokov navštevovali študenti, akademici i spisovatelia, zatvorí od 31. januára svoju prevádzku z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Do krčmy Lamb and Flag (Baránok a vlajka) chodil aj spisovateľ J.R.R. Tolkien, známy najmä ako autor Pána Prsteňov, Hobita a ďalších diel z prostredia Stredozeme, a C.S. Lewis, ktorý napísal Kroniky Narnie. Títo spisovatelia boli priateľmi, pripomína Reuters. Obaja študovali na Oxfordskej univerzite a neskôr tam i vyučovali.



Lamb and Flag otvorili v roku 1566 v centre mesta. Je vo vlastníctve St John's College, ktoré je jednou z fakúlt Oxfordskej univerzity.



Krčma svoju prevádzku zatvorí 31. januára. "Lamb and Flag, podobne ako mnohé ďalšie prevádzky v odvetví služieb, ťažko zasiahla pandémia," povedal Steve Elston zo St John's College. Údaje za posledných 12 mesiacov podľa neho potvrdili, že prevádzkovanie krčmy nie je finančne realizovateľné.



V Anglicku v súčasnosti platia prísne epidemiologické opatrenia, tzv. lockdown. Až na zopár výnimiek sú tam zakázané stretnutia s inými osobami, než sú členovia spoločnej domácnosti. Zatvorené sú tiež bary, reštaurácie a zariadenia určené na zábavu či relax. Lockdown ovplyvnil aj život na univerzitách.