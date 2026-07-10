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Historická tapiséria z Bayeux dorazila do Britského múzea v Londýne
Do Spojeného kráľovstva previezli unikátnu a mimoriadne vzácnu tapisériu v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri,
Autor TASR
Londýn/Paríž 10. júla (TASR) - Stredoveká tapiséria z Bayeux dorazila v piatok nadránom do Londýna, kam ju v rámci mimoriadne náročnej a utajenej logistickej operácie previezli z Francúzska. Ako informovala agentúra AFP, tapiséria opustila územie Francúzska prvýkrát po viac ako 900 rokoch, aby sa stala exponátom výstavy v britskej metropole, píše TASR.
Do Spojeného kráľovstva previezli unikátnu a mimoriadne vzácnu tapisériu v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie. Kamión dorazil do Londýna v piatok okolo 3.00 h miestneho času. Dielo bude v Britskom múzeu vystavené od 10. septembra 2026 do 11. júla 2027. Očakáva sa, že si ho príde pozrieť približne 7,5 milióna návštevníkov, čo by zároveň znamenalo, že Britské múzeum by zažilo „najúspešnejší rok vo svojej histórii," povedal riaditeľ múzea Nicholas Cullinan.
Presun, ktorý v plnom rozsahu financovalo Spojené kráľovstvo (cena nebola zverejnená), vyvolal obavy niektorých francúzskych odborníkov na ochranu kultúrneho dedičstva. Upozorňovali, že už dnes je tapiséria veľmi krehká – má približne 30 nestabilizovaných trhlín a takmer 10.000 dier.
Expertná štúdia z konca roka 2021 varovala, že už cesta dlhšia ako jedna hodina predstavuje pre túto jemnú vlnenú výšivku na ľane dodatočné riziko.
Delphine Christophová, riaditeľka odboru kultúrneho dedičstva a architektúry na francúzskom ministerstve kultúry, ktorá sprevádzala transport, však po príchode do Londýna uviedla, že cesta prebehla „veľmi dobre“. „Sme presvedčení, že tapiséria bola prepravená v najlepších možných podmienkach z hľadiska jej ochrany,“ dodala.
Príprava transportu cez Lamanšský prieliv si vyžiadala rozsiahle technické štúdie aj dve skúšobné cesty s vernou kópiou tapisérie v životnej veľkosti.
Podľa autorov projektu špeciálny dvojitý kontajner znižuje vibrácie počas prepravy o 96 percent a zároveň udržiava stálu teplotu 20 stupňov Celzia a relatívnu vlhkosť 50 percent.
Po prevoze do Londýna zostane tapiséria ešte niekoľko dní v kontajneri, aby sa aklimatizovala, až potom ju odborníci rozbalia a umiestnia do vitríny.
Spojené kráľovstvo sa zaviazalo vyplatiť až 800 miliónov libier (približne 918 miliónov eur), ak by počas zapožičania tapisérie došlo k jej vážnemu poškodeniu.
AFP pripomenula, že výmenou za tapisériu Británia zapožičia Francúzsku artefakty z pokladu Sutton Hoo – pohrebnej výbavy saského vládcu zo 7. storočia – a renesančné kresby, ktoré budú vystavené vo francúzskych múzeách.
Po návrate do Francúzska v roku 2027 sa tapiséria vráti do Bayeux. Následne by mala podstúpiť dlho odkladanú konzerváciu, ktorá by sa podľa plánov mala začať v roku 2028. Práce by tentoraz mohli prebiehať priamo v múzeu, aby sa predišlo ďalšiemu presunu tohto mimoriadne cenného diela.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka vlnou na ľanovom plátne zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý zomrel podľa legendy po zásahu šípom do oka.
Do Spojeného kráľovstva previezli unikátnu a mimoriadne vzácnu tapisériu v špeciálne skonštruovanom dvojitom transportnom kontajneri, ktorý počas cesty nákladným vozidlom tlmil vibrácie. Kamión dorazil do Londýna v piatok okolo 3.00 h miestneho času. Dielo bude v Britskom múzeu vystavené od 10. septembra 2026 do 11. júla 2027. Očakáva sa, že si ho príde pozrieť približne 7,5 milióna návštevníkov, čo by zároveň znamenalo, že Britské múzeum by zažilo „najúspešnejší rok vo svojej histórii," povedal riaditeľ múzea Nicholas Cullinan.
Presun, ktorý v plnom rozsahu financovalo Spojené kráľovstvo (cena nebola zverejnená), vyvolal obavy niektorých francúzskych odborníkov na ochranu kultúrneho dedičstva. Upozorňovali, že už dnes je tapiséria veľmi krehká – má približne 30 nestabilizovaných trhlín a takmer 10.000 dier.
Expertná štúdia z konca roka 2021 varovala, že už cesta dlhšia ako jedna hodina predstavuje pre túto jemnú vlnenú výšivku na ľane dodatočné riziko.
Delphine Christophová, riaditeľka odboru kultúrneho dedičstva a architektúry na francúzskom ministerstve kultúry, ktorá sprevádzala transport, však po príchode do Londýna uviedla, že cesta prebehla „veľmi dobre“. „Sme presvedčení, že tapiséria bola prepravená v najlepších možných podmienkach z hľadiska jej ochrany,“ dodala.
Príprava transportu cez Lamanšský prieliv si vyžiadala rozsiahle technické štúdie aj dve skúšobné cesty s vernou kópiou tapisérie v životnej veľkosti.
Podľa autorov projektu špeciálny dvojitý kontajner znižuje vibrácie počas prepravy o 96 percent a zároveň udržiava stálu teplotu 20 stupňov Celzia a relatívnu vlhkosť 50 percent.
Po prevoze do Londýna zostane tapiséria ešte niekoľko dní v kontajneri, aby sa aklimatizovala, až potom ju odborníci rozbalia a umiestnia do vitríny.
Spojené kráľovstvo sa zaviazalo vyplatiť až 800 miliónov libier (približne 918 miliónov eur), ak by počas zapožičania tapisérie došlo k jej vážnemu poškodeniu.
AFP pripomenula, že výmenou za tapisériu Británia zapožičia Francúzsku artefakty z pokladu Sutton Hoo – pohrebnej výbavy saského vládcu zo 7. storočia – a renesančné kresby, ktoré budú vystavené vo francúzskych múzeách.
Po návrate do Francúzska v roku 2027 sa tapiséria vráti do Bayeux. Následne by mala podstúpiť dlho odkladanú konzerváciu, ktorá by sa podľa plánov mala začať v roku 2028. Práce by tentoraz mohli prebiehať priamo v múzeu, aby sa predišlo ďalšiemu presunu tohto mimoriadne cenného diela.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Táto takmer 70 metrov dlhá výšivka vlnou na ľanovom plátne zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066.
Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý zomrel podľa legendy po zásahu šípom do oka.