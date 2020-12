Historická voľba Bidena. Za ministerku vnútra vybral Haalandovú

Washington 18. decembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Joe Biden vybral vo štvrtok kongresmanku za štát Nové Mexiko Deb Haalandovú za svoju nominantku na post ministerky vnútra. Je to historický výber, pretože vplyvné ministerstvo by prvýkrát riadila Indiánka, príslušníčka pôvodného obyvateľstva Severnej Ameriky, napísala tlačová agentúra AP.



Toto ministerstvo malo vplyv na kmene severoamerických Indiánov celé generácie.



Kmeňoví lídri a aktivisti po celej krajine, spolu s osobnosťami demokratickej strany, nadšene privítali výber Haalandovej, pretože Bidena dlhé týždne vyzývali, aby ju vybral do čela ministerstva vnútra.



Vďaka nominácii Haalandovej môžu mať pôvodní obyvatelia prvýkrát za svojho života svoju predstaviteľku za stolom, kde sa robia tie najdôležitejšie rozhodnutia. "Potom si ľudia uvedomia, že Indiáni stále existujú," povedal indiánsky aktivista O.J. Semans.



Deb Haalandová (60) sa v roku 2018 stala jednou z trojice amerických Indiánok, ktoré sa po prvýkrát v histórii USA dostali do Snemovne reprezentantov. Ako rada vraví, v štáte Nové Mexiko je obyvateľkou 35. generácie.



V úlohe ministerky vnútra bude mať v prípade schválenia na starosti 600 federálne uznaných kmeňov, ako aj väčšinu obrovských štátnych pozemkov krajiny, vodných ciest, divej prírody, národných parkov a nerastného bohatstva.



Biden plánuje predstaviť Haalandovú a ďalších nominantov svojho budúceho kabinetu v sobotu na podujatí vo Wilmingtone v štáte Delaware.