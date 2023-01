Historicky prvý vesmírny let z Británie sa skončil neúspechom

Londýn 10. januára (TASR) - Pokus o historicky prvý vesmírny let, ktorý odštartovali z územia Británie, sa v utorok skončil neúspechom. Organizátori informovali o "anomálii", ktorá zabránila orbitálnej nosnej rakete LauncherOne, aby dosiahla obežnú dráhu Zeme. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Podľa všetkého sme zaznamenali anomáliu, ktorá nám zabránila v tom, aby sme dosiahli obežnú dráhu," informovala na sociálnej sieti spoločnosť Virgin Orbit miliardára Richarda Bransona, ktorá misiu organizovala.



Z cornwallského kozmodrómu odštartoval v pondelok krátko po 23.00 h SEČ upravený Boeing 747 aerolínií Virgin Atlantic s orbitálnou nosnou raketou LauncherOne. Štart lietadla sledovali stovky ľudí, píše agentúra AFP.



Keď sa lietadlo nazvané "Cosmic Girl" nachádzalo vo výške zhruba 11.000 metrov nad Atlantickým oceánom, raketa sa podľa plánu od neho oddelila približne o 23.15 h SEČ. LauncherOne mala následne zapnúť svoje raketové motory a vyniesť na obežnú dráhu Zeme deväť menších družíc určených na civilné a vojenské účely.



Spoločnosť Virgin Orbit však krátko pred dosiahnutím cieľa na Twitteri informovala o zlyhaní misie v dôsledku "anomálie", ktorá jej zabránila v dosiahnutí obežnej dráhy, píše AFP.



Programový riaditeľ Vesmírnej agentúry Spojeného kráľovstva Matt Archer podľa stanice BBC reportérom povedal, že je sklamaný, ale hrdý na to, čo misia dosiahla. Ako dodal, k zlyhaniu došlo v dôsledku technickej anomálie jedného z motorov, bližšie podrobnosti však neuviedol.



Príčinou problému sa teraz bude zaoberať spoločnosť Virgin Orbit a britská vláda, dodal.



Britská misia dostala na počesť tamojšej legendárnej rockovej skupiny Rolling stones názov "Start Me Up" na základe jej rovnomenného hitu.



Nový kozmodróm Spaceport Cornwall na juhozápade Anglicka, ktorý bol oficiálne uvedený do prevádzky len koncom septembra minulého roku.