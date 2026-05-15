Historik: Dôvod krádeže lebky sv. Zdislavy ma prekvapil, je to šialené
Jeho motív historika prekvapil, očakával skôr satanistu či veriaceho, ktorý chcel mať relikviu doma.
Autor TASR
Praha 15. mája (TASR) - Zlodej lebky svätej Zdislavy zrejme chcel, aby zmizla „z povrchu zemského“, povedal český historik Jaroslav Šebek. Zdôvodnenie jej krádeže považuje za šialené. Vysvetlením by podľa neho mohol byť zatiaľ nekomentovaný duševný stav páchateľa. Jeho motív historika prekvapil, očakával skôr satanistu či veriaceho, ktorý chcel mať relikviu doma. Myslí si, že ak sa z lebky podarí odstrániť betón, bude poškodená. Povedal to v piatok v rozhovore so spravodajkyňou TASR.
„Je to šialené. Zatiaľ sa polícia nevyjadrila k duševnému stavu toho páchateľa. Myslím si, že tam je asi treba hľadať odpoveď,“ uviedol Šebek. Pôvodne predpokladal, že by lebku mohol ukradnúť buď nejaký satanista, ktorý ju chcel na rituálne účely alebo, naopak, veriaci človek, ktorý chcel mať relikviu doma, lebo jej prisudzoval magické účinky, napríklad uzdravenie. Prípadne sa domnieval, že mohlo ísť o krádež na objednávku pre nejakého zberateľa.
„Ale to dnešné zdôvodnenie ma prekvapilo. Je jednoducho vidieť, že niektorí ľudia nesú ťažko, že sú takto vystavované ostatky... pre niekoho, kto je psychicky labilnejší, je zaobchádzanie s ostatkami ťažko predstaviteľné. A on pravdepodobne skutočne chcel, aby (lebka) zmizla z povrchu zemského,“ povedal Šebek.
Okrem lebky sv. Zdislavy sa podľa historika v Česku podobne celistvá relikvia permanentne nevystavuje. Lebka sv. Václava, ktorá je považovaná za symbol českej štátnosti, sa vystavuje len pri výnimočných príležitostiach. Z tohto pohľadu bola bazilika v Jablonnom v Podještědí výnimočným miestom. Šebek podotkol, že do mesta každý rok na konci mája prichádzajú davy ľudí na Zdislavskú púť. „Myslím si, že aj tento rok tam príde mnoho ľudí, niektorí určite zo zvedavosti,“ dodal.
Ako ďalej vysvetlil, relikvie sú pre veriacich dôležité a ich vystavovanie je spôsobom úcty či viery, ktorý je pre niekoho veľmi dôležitý, no pre iného nepochopiteľný. „V strednej Európe to nie je úplne bežné. Ale napríklad v Taliansku je to oveľa rozšírenejšie, pretože tam sú ostatky vystavované skutočne za veľkej pozornosti veriacich,“ priblížil historik. Pripomenul, že keď bol vlani svätorečený takzvaný „Boží influencer“ Carlo Acutis, výrazne sa zvýšil záujem o jeho vystavené ostatky v bazilike v Assisi.
Ku krádeži lebky sv. Zdislavy došlo v utorok večer na začiatku bohoslužby. V chráme však zhodou náhod ešte neboli ľudia a kňaz pristupujúci k oltáru už len videl utekajúcu postavu. Polícia v piatok oznámila, že podozrivého zadržala vo štvrtok v Mladej Boleslavi. Relikviu, ktorú zabetónoval do nešpecifikovaného predmetu, chcel podľa polície hodiť do rieky. Svoje konanie zdôvodnil tak, že chcel ostatky svätice „pochovať“, lebo nesúhlasil s tým, že boli verejne vystavené. Lebku sa už snažia z betónu dostať reštaurátori.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
