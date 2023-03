Historik Harari kritizuje Netanjahua za návrh reformy súdnictva

Tel Aviv 30. marca (TASR) - Izraelský historik a spisovateľ Yuval Noah Harari vo štvrtok povedal, že premiér Benjamin Netanjahu sa môže do dejín zapísať ako človek, ktorý zničil Izrael. Harari kritizoval najmä navrhovanú vládnu reformu súdnictva. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Súčasný premiér podľa Harariho názorovo rozdelil krajinu s cieľom uchovať si politickú dlhovekosť a to vytvára trhliny, ktoré bude ťažké zaceliť.



"Môže sa do histórie zapísať ako osoba, ktorá zničila štát Izrael," povedal.



Navrhované zmeny v súdnictve by vládnej koalícii udelili väčšie právomoci pri vymenúvaní sudcov či pri rušení rozhodnutí najvyššieho súdu. Pre rozsiahle protesty proti reforme Netanjahu začiatkom tohto týždňa oznámil jej posunutie a vláda začala rokovať s opozíciou o jej zmiernení.



Harari povedal, že Netanjahu by sa mohol v prípade schválenia reforiem uchýliť k diktatúre.



Netanjahu pritom čelí viacerým súdnym procesom pre obvinenia z korupcie. On sám obvinenia odmieta a tvrdí, že justičná reforma s jeho súdnym procesom nemá nič spoločné.



Harari v súčasnosti pôsobí ako profesor histórie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Napísal tiež viacero úspešných kníh, ktoré vyšli v 65 rôznych jazykoch, uvádza sa na jeho oficiálnej webovej stránke.



Jeho knihu Sapiens: Stručná história ľudstva odporúča viacero známych osobností vrátane bývalého prezidenta USA Baracka Obamu či zakladateľa spoločnosti Microsoft Billa Gatesa.