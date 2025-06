Hitchcockova hrdinka Novaková dostala cenu za celoživotné dielo

Rím 13. júna (TASR) - Hollywoodskej herečke Kim Novakovej, známej najmä vďaka stvárneniu dvojitého života hrdinky Alfreda Hitchcocka vo filme Vertigo, udelili organizátori benátskeho filmového festivalu Zlatého leva za celoživotné dielo. Informuje AFP.



Napriek krátkej kariére sa Novaková (92) stala „žijúcou legendou, ktorá si vydobyla právoplatné miesto v histórii, s rešpektom a úctou filmových kritikov aj filmového priemyslu“, uviedlo vo vyhlásení vedenie festivalu.



Novaková povedala, že je „hlboko dojatá“ získaním tohto ocenenia, ktoré jej odovzdajú počas 82. ročníka Benátskeho filmového festivalu. Ten sa bude konať od 27. augusta do 6. septembra.



"Byť ocenená za svoju prácu v tomto období môjho života je splnený sen. Budem si vážiť každú chvíľu, ktorú v Benátkach strávim. Naplní to moje srdce radosťou," zdôraznila.



Novaková hrala mrazivú dvojrolu samovražednej blondínky Madeleine Elsterovej a brunetky Judy Bartonovej vo filme Vertigo, ktorý bol uvedený do kín v roku 1958.



Ďalšími nezabudnuteľnými úlohami boli prostitútka s veľkým srdcom vo filme Billyho Wildera Kiss Me, Stupid (1964), čarodejnica vo filme Richarda Quina Bell, Book and Candle (1958) a cudzoložnica v ďalšom Quinovom filme Strangers When We Meet (1960).



V roku 1965 sa z veľkej časti odvrátila od Hollywoodu, odmietla akceptovať železnú vládu štúdiových manažérov a namiesto toho sa začala venovať maľovaniu.



Umelecký riaditeľ festivalu Alberto Barbera povedal, že Novaková neplánovala stať sa herečkou, ale „nechtiac“ sa stala legendou filmového plátna. „Bola jednou z najobľúbenejších ikon celej éry hollywoodskeho filmu, od jej slávneho debutu v polovici 50. rokov až po jej predčasný a dobrovoľný odchod z pozlátenej klietky Los Angeles o niečo neskôr,“ poznamenal.



„Bola nezávislá a nekonformná. Založila si vlastnú produkčnú spoločnosť a začala štrajkovať, aby si vyrokovala rovnaký plat, aký mali jej mužskí hereckí kolegovia. Cena oslavuje emancipovanú hviezdu, rebelantku v srdci Hollywoodu, ktorá osvetľovala sny milovníkov filmu,“ dodal Barbera.



Počas festivalu bude vo svetovej premiére uvedený dokumentárny film „Kim Novak's Vertigo“ režiséra Alexandra Philippa, ktorý vznikol v spolupráci s herečkou.