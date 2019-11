Hitlerov rodný dom bude využívať rakúska polícia

Viedeň 19. novembra (TASR) - Rakúske ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že rodný dom Adolfa Hitlera v hornorakúskej obci Braunau am Inn bude v budúcnosti využívať rakúska polícia. Do domu by sa po jeho rekonštrukcii malo nasťahovať okresné riaditeľstvo polície a miestna policajná inšpekcia, informovala agentúra DPA.



V súvislosti s rekonštrukciou by sa ešte tento mesiac mala začať architektonická súťaž vo všetkých krajinách EÚ. Výsledok súťaže by mal byť známy v prvej polovici roka 2020.



Rakúsky minister vnútra Wolfgang Peschorn povedal, že budúce využitie domu políciou je jasný signál toho, že budova už viac nebude spomienkou na národný socializmus.



Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome prvé mesiace svojho života. Nehnuteľnosť je od roku 2017 po súdnom spore s jej majiteľkou majetkom Rakúskej republiky.



Pred domom sa každý rok na Hitlerove narodeniny koná zhromaždenie protifašistických aktivistov.