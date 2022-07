Hitlerove náramkové hodinky vydražili za 1,1 milióna dolárov

Baltimore 30. júla (TASR) - Náramkové hodinky, ktoré údajne patrili nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, vydražili na aukcii v USA za 1,1 milióna dolárov.



Tlačová agentúra TASR správu prevzala zo sobotňajšieho servisu spravodajskej stanice BBC News.



Hodinky značky Huber, ktoré v aukcii získal anonymný záujemca, majú na zadnej strane vygravírovaný hákový kríž s orlicou, ako aj Hitlerove iniciály AH.



Položku ponúkla do dražby aukčná sieň Alexander Historical Auctions so sídlom v americkom štáte Maryland, ktorá už nacistické memorabílie predávala i v minulosti.



V sprievodnom katalógu aukčného domu sa uvádza, že Hitler hodinky pravdepodobne dostal ako darček k narodeninám v roku 1933, keď sa stal nemeckým kancelárom.



V posudku aukčného domu sa uvádza, že hodinky boli vzaté ako suvenír, keď francúzski vojaci v máji 1945 vtrhli do Hitlerovho bavorského horského sídla Berghof.



Predpokladá sa, že hodinky sa potom ďalej predávali a dedili z generácie na generáciu až do súčasnosti.



Aukčný dom nemôže poskytnúť dôkaz, že Hitler hodinky skutočne nosil. Znalecký posudok nezávislého odborníka však dospel k záveru, že mu "s najväčšou pravdepodobnosťou" patrili.



Napriek tomu, že hodinky vyniesli viac ako milión dolárov, nedosiahli odhad aukčného domu - dva až štyri milióny.



Predstavitelia židovskej komunity túto dražbu v otvorenom liste vopred odsúdili ako "odpudivú" a aukčný dom vyzvali, aby všetky nacistické položky stiahol z ponuky.