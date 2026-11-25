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Hitlerovo Orlie hniezdo v Nemecku sa po októbrovom požiari renovuje
Historické miesto, v nemčine známe ako Kehlsteinhaus, zasiahol koncom októbra rozsiahly požiar, ktorý ho poškodil natoľko, že jeho ďalší osud bol neistý.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - V bavorských Alpách na juhu Nemecka prebieha renovácia požiarom poškodeného horského sídla Orlie hniezdo, ktoré kedysi využíval nacistický vodca Adolf Hitler. S odvolaním sa na miestne úrady to v stredu uviedla agentúra Reuters, píše TASR.
Historické miesto, v nemčine známe ako Kehlsteinhaus, zasiahol koncom októbra rozsiahly požiar, ktorý ho poškodil natoľko, že jeho ďalší osud bol neistý. Plamene zničili strechu a zvyšný pôvodný nábytok. Odvtedy je pre návštevníkov zatvorené
Polícia už zadržala muža, ktorého podozrieva zo založenia požiaru. Počas prebiehajúceho vyšetrovania je 33-ročný Nemec umiestnený v zabezpečenom psychiatrickom zariadení.
Medzičasom na Orlom hniezde pokračujú rekonštrukčné práce. Nad budovou, ktorú obklopuje lešenie, sa v týchto dňoch týči obrovský žeriav. Pracovníkom uľahčuje prácu aj výťah vedúci do suterénu, ktorý požiar nepoškodil. Môžu ho tak využívať na vyvážanie materiálu z podzemia na povrch.
Šéf miestneho turistického združenia Bartl Wimmer pre Reuters povedal, že začernené steny budovy sú stále dostatočne pevné na to, aby uniesli novú strechu. Objekt bol zároveň zabezpečený tak, aby odolal zime.
Niektorí kritici namietajú proti obnove Orlieho hniezda a domnievajú sa, že malo zostať v ruinách, aby odradilo neonacistov od pútnických návštev a aby sa pozornosť upriamila na obete a zločiny nacistov.
Wimmer je však presvedčený, že búranie takýchto miest problém nerieši, pretože ľudia ich navštevujú aj vtedy, keď z nich už takmer nič nezostane. Za lepšiu možnosť, naopak, považuje zachovanie budovy, ktorá slúži ako pamätné miesto a je pod dohľadom práve preto, že stále stojí.
Orlie hniezdo sa nachádza v nadmorskej výške viac než 1800 metrov. Na hore Obersalzberg ho postavili v 30. rokoch 20. storočia počas nacistického režimu ako súčasť komplexu, ktorý príležitostne využíval Hitler. Od roku 1952 slúži ako reštaurácia.
V súčasnosti patrí Orlie hniezdo medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v Hornom Bavorsku. Ročne doň zavíta približne 300.000 ľudí. Ponúka panoramatický výhľad na Berchtesgadenské Alpy vrátane vrcholov Hoher Göll a Watzmann, ako aj na jazero Königssee.
Historické miesto, v nemčine známe ako Kehlsteinhaus, zasiahol koncom októbra rozsiahly požiar, ktorý ho poškodil natoľko, že jeho ďalší osud bol neistý. Plamene zničili strechu a zvyšný pôvodný nábytok. Odvtedy je pre návštevníkov zatvorené
Polícia už zadržala muža, ktorého podozrieva zo založenia požiaru. Počas prebiehajúceho vyšetrovania je 33-ročný Nemec umiestnený v zabezpečenom psychiatrickom zariadení.
Medzičasom na Orlom hniezde pokračujú rekonštrukčné práce. Nad budovou, ktorú obklopuje lešenie, sa v týchto dňoch týči obrovský žeriav. Pracovníkom uľahčuje prácu aj výťah vedúci do suterénu, ktorý požiar nepoškodil. Môžu ho tak využívať na vyvážanie materiálu z podzemia na povrch.
Šéf miestneho turistického združenia Bartl Wimmer pre Reuters povedal, že začernené steny budovy sú stále dostatočne pevné na to, aby uniesli novú strechu. Objekt bol zároveň zabezpečený tak, aby odolal zime.
Niektorí kritici namietajú proti obnove Orlieho hniezda a domnievajú sa, že malo zostať v ruinách, aby odradilo neonacistov od pútnických návštev a aby sa pozornosť upriamila na obete a zločiny nacistov.
Wimmer je však presvedčený, že búranie takýchto miest problém nerieši, pretože ľudia ich navštevujú aj vtedy, keď z nich už takmer nič nezostane. Za lepšiu možnosť, naopak, považuje zachovanie budovy, ktorá slúži ako pamätné miesto a je pod dohľadom práve preto, že stále stojí.
Orlie hniezdo sa nachádza v nadmorskej výške viac než 1800 metrov. Na hore Obersalzberg ho postavili v 30. rokoch 20. storočia počas nacistického režimu ako súčasť komplexu, ktorý príležitostne využíval Hitler. Od roku 1952 slúži ako reštaurácia.
V súčasnosti patrí Orlie hniezdo medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v Hornom Bavorsku. Ročne doň zavíta približne 300.000 ľudí. Ponúka panoramatický výhľad na Berchtesgadenské Alpy vrátane vrcholov Hoher Göll a Watzmann, ako aj na jazero Königssee.