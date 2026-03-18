Hittler aj Zielenský: Vo Francúzsku sa črtá nezvyčajný duel
Sedemdesiatnik Hittler vedie radnicu v Arcis-sur-Aube už roky.
Autor TASR
Paríž 18. marca (TASR) - Vo francúzskej obci Arcis-sur-Aube sa pred druhým kolom komunálnych volieb črtá nezvyčajný duel, ktorý zaujal aj sociálne siete. O hlasy voličov sa totiž budú uchádzať úradujúci starosta Charles Hittler a jeho vyzývateľ Antoine Renault-Zielenski. Ide o kombináciu mien, ktorá vyvoláva historické i súčasné asociácie. Informoval o tom denník Libération, píše TASR.
Obyvatelia mestečka s približne 2800 obyvateľmi, ktoré leží v departemente Aube a v regióne Champagne-Ardenne, v nedeľných voľbách rozhodnú nielen o novom vedení radnice, ale aj o výsledku nečakane sledovaného súboja. Sociálne siete vo Francúzsku totiž zaplavili „humorné“ príspevky o boji medzi nemeckým diktátorom Adolfom Hitlerom a ukrajinským „superhrdinom“ Volodymyrom Zelenským.
Sedemdesiatnik Hittler vedie radnicu v Arcis-sur-Aube už roky. Pozornosť, ktoré vyvoláva jeho meno, berie s nadhľadom. Ako priznal pre médiá, žarty ho sprevádzajú celý život: od dokreslených charakteristických fúzikov na plagátoch až po anonymné telefonáty.
„Keď vás raz poznajú, meno prestane byť dôležité. Ľudia vnímajú osobu, ktorá sa za menom skrýva. Pre mojich známych som bol vždy len ‚Monsieur Charles‘,“ objasnil Hittler.
Hittlerova rodina pochádza zo severného Alsaska pri nemeckých hraniciach. Jeho otec bol pastier a počas druhej svetovej vojny ho v rámci programu nútených prác odviezli do Nemecka. V roku 1949 sa oženil a aj keď ho mnohí nahovárali na zmenu priezviska, pre administratívnu záťaž a vysoké finančné náklady si mladí manželia priezvisko nezmenili.
Vo Francúzsku už aj tak zostalo len niekoľko členov „klanu“. Hittlerovým bratrancom v Alsasku sa narodili dcéry, takže tam toto priezvisko prirodzene mizne. Jeden z jeho synov - v snahe vyhnúť sa spôsobovaniu rozpakov - vyslovuje svoje meno radšej „Hit-laj“. Hittlerove vnúčatá majú zasa priezviská po svojich matkách.
V prvom kole komunálnych volieb v nedeľu 15. marca získal Hittler najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov - 37,8 percenta. Svoju kampaň orientoval na stredopravých voličov.
Jeho súper, 28-ročný Renault-Zielenski, sa dostal do druhého kola ziskom 30 percent hlasov. Kandiduje za krajne pravicové hnutie Patrioti (Patriotes - LP), ktoré založil bývalý podpredseda krajne pravicového Národného frontu Florian Philippot.
Dvojité priezvisko používa Renault-Zielenski ako poctu svojim rodičom – Renaultom je po otcovi, Zielenským po matke poľského pôvodu. Sám priznáva, že od vypuknutia vojny na Ukrajine sa nevyhne poznámkam o svojom mene. Zdôrazňuje však, že ide len o jazykovú podobnosť bez iných súvislostí.
Okrem kandidátov s nezvyčajnými menami do druhého kola volieb v Arcis-sur-Aube postúpila aj nezávislá kandidátka Annie Soucatová, ktorá v prvom kole získala vyše 32 percent hlasov a môže ešte „zamiešať karty.“
V komunálnych voľbách vo Francúzsku sa druhé kolo hlasovania koná vždy vtedy, keď žiadny kandidát v prvom kole nezíska absolútnu väčšinu hlasov - viac ako 50 percent hlasov. Do druhého kola postúpia všetci kandidáti, ktorí získali aspoň desať percent hlasov.
Britská stanica BBC podotkla, že Hitler bolo v Nemecku relatívne zriedkavým priezviskom, neslávne ho preslávil až smutne známy Adolf Hitler. Po druhej svetovej vojne toto meno takmer vymizlo.
