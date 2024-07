Hizballáh akceptuje prípadné rozhodnutie Hamasu o prímerí

Bejrút 10. júla (TASR) - Libanonské šiitské hnutie Hizballáh bude akceptovať rozhodnutie svojho palestínskeho spojenca - radikálneho hnutia Hamas - na rokovaniach o prímerí v Pásme Gaze a zastaví cezhraničné útoky na Izrael, ak sa vo vojne Izraela a Hamasu uzavrie prímerie. Podľa agentúry AFP to v stredu vyhlásil vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh.



Od 7. októbra 2023, keď vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela vyvolal vojnu v Pásme Gazy, Hizballáh takmer denne z Libanonu ostreľuje izraelské pohraničie. Izraelská armáda tieto útoky opätuje. Tieto cezhraničné prestrelky vyvolali obavy z rozšírenia tohto konfliktu na celý priľahlý región.



"Hamas rokuje... v mene celej osi odporu (proti Izraelu)," uviedol Nasralláh s odkazom na regionálne proiránske skupiny, ktoré sú v opozícii voči Izraelu a Spojeným štátom. Dodal, že "čokoľvek Hamas prijme, všetci to akceptujú a budú s tým spokojní".



Nasralláh doplnil, že spojenci nežiadajú Hamas, aby sa s nimi koordinoval svoje postoje na rokovaniach, pretože "to je v prvom rade" boj Hamasu.



Nasralláhove vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, ako sa stretol s delegáciou Hamasu vedenou šéfom pre zahraničné vzťahy Chalílom al-Hajjáom, a v čase, keď sa mali v Katare obnoviť rozhovory o prímerí a dohode o prepustení rukojemníkov vo vojne v Pásme Gazy, ktorá trvá už desiaty mesiac.



Hamas naznačil, že sa vzdá požiadavky na "úplné" prímerie - ktorú Izrael opakovane odmietol - ako podmienky na začatie rokovaní o prímerí.



Nasralláh však varoval pred útokmi Izraela na Libanon v prípade, že v Gaze nastane prímerie. Reagoval tým zrejme na výrok izraelského ministra obrany Joava Galanta, ktorý v nedeľu vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v boji a robiť všetko potrebné, aby v konfrontácii proti Hizballáhu dosiahol želaný výsledok. Pokračovať v tom Izrael bude aj vtedy, "keď v Pásme Gazy nastane prímerie," upozornil Galant.



Nasralláh povedal, že požiadavky vlády v Jeruzaleme na vytlačenie Hizballáhu od spoločných hraníc nepovedú k zlepšeniu situácie Izraela. Pripomenul, že nedávne vypustenie "stoviek rakiet a desiatok bezpilotných lietadiel za jediný deň" jeho skupinou na izraelské ciele bolo odkazom, "že Hizballáh sa vojny nebojí".