Hizballáh chce poraziť Izrael, no je otvorený aj mierovému úsiliu

Bejrút 11. októbra (TASR) - Prioritou militantného hnutia Hizballáh je v súčasnosti porážka izraelskej armády, no skupina zároveň zostáva otvorená úsiliu o zastavenie "agresie", uviedol v piatok vedúci predstaviteľ mediálnej kancelárie hnutia Muhammad Afíf. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Tel Aviv je len začiatok, Izrael toho ešte videl len veľmi málo," vyhlásil Afíf na tlačovej konferencii v Bejrúte. "Teraz je našou najvyššou prioritou poraziť nepriateľa a prinútiť ho zastaviť agresiu. Oceňujeme ale akékoľvek vonkajšie či vnútorné politické úsilie o zastavenie agresie, pokiaľ je to v súlade s našou komplexnou víziou boja, jeho okolností a výsledkov," pokračoval predstaviteľ hnutia.



Podľa vyjadrení Afífa sa na južných predmestiach Bejrútu neuskladňujú zbrane tak, ako to tvrdí Izrael. Ten údajne iba použil časované bomby, aby to tak vyzeralo. Zároveň prisľúbil obyvateľom oblasti, ako aj vysídlencom z južného Libanonu a údolia Bikáa, že sa budú môcť čoskoro vrátiť domov.



Konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom sa v posledných týždňoch zintenzívnil, pričom Izrael bombarduje južný Libanon, južné predmestia Bejrútu a údolie Bikáa. Počas toho prišlo o život viacero vysokopostavených predstaviteľov hnutia a Izrael zároveň vyslal pozemné jednotky do oblastí na juhu Libanonu. Hizballáh v reakcii zasa odpálil rakety hlbšie za hranice Izraela.