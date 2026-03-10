< sekcia Zahraničie
Hizballáh chce v boji proti Izraelu pokračovať za každú cenu
Velenie libanonskej armády v tejto situácii odmieta nasadiť svoje jednotky proti Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 10. marca (TASR) - Predseda poslaneckého klubu strany Hizballáh v libanonskom parlamente Muhammad Raad v pondelok vyhlásil, že Hizballáh bude pokračovať v boji proti Izraelu „za každú cenu“, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vysielanie televízie al-Manár, píše TASR.
Raad obhajoval svoju stranu a kritizoval libanonskú vládu za jej postoj k súčasnej kríze i Hizballáhu. Podľa Raada má Hizballáh za cieľ „vyhnať nepriateľa z našej okupovanej pôdy“, pričom „iná možnosť na zachovanie cti, hrdosti a dôstojnosti než odpor“ neexistuje.
Jeho vystúpenie nasledovalo niekoľko hodín po tom, čo libanonský prezident Džúzíf Awn ostro kritizoval stranu Hizballáh a jej ozbrojené krídlo, ktoré obvinil, že „chce spôsobiť kolaps libanonského štátu“.
Spravodajský web Axios konštatuje, že libanonskí lídri - prezident Awn, premiér Nawáf Salám a predseda parlamentu Nabí Barrí - vyjadrili veľkú nevôľu, keď Hizballáh útokom na sever Izraela vstúpil 2. marca do vojnového konflikt, ktorý sa začal 28. februára útokom Izraela a USA na Irán. Hnev libanonských politikov súvisel s tým, že vedenie politickej vetvy hnutia Hizballáh sa predtým zaručilo, že jeho vojenská zložka sa do vojny nezapojí.
Podľa analytikov táto situácia svedčí o tom, že politické krídlo Hizballáhu nemá skutočnú kontrolu nad ozbrojeným krídlom, ktoré je silne ovplyvňované Zborom islamských revolučných gárd (IRGC).
V reakcii na výpady Hizballáhu do Izraela libanonská vláda zakázala vojenské aktivity tohto hnutia a nariadila deportáciu členov IRGC z libanonského územia.
Velenie libanonskej armády v tejto situácii odmieta nasadiť svoje jednotky proti Hizballáhu. USA preto podľa citovaných zdrojov vyvíjajú tlak na výmenu velenia libanonskej armády, ktorá by však podľa niektorých analytikov operácií proti Hizballáhu ani nebola schopná.
V čase, keď izraelská armáda v odvete na útok Hizballáhu z 2. marca útočí na bašty tohto proiránskeho hnutia na libanonskom území, spravodajský web Axios s odvolaním sa na päť zdrojov napísal, že libanonská vláda navrhla priame rokovania s Izraelom na Cypre. Ich cieľom by bolo ukončenie vojny a dosiahnutie mierovej dohody.
Reakcie USA aj Izraela na tento návrh Libanonu boli podľa citovaných zdrojov chladné a skeptické. Izrael ho odmietol s tým, že jeho cieľom je zničiť Hizballáh. Podľa USA podmienkou rokovaní musí byť skutočné odzbrojenie Hizballáhu, „inak ani nie je o čom hovoriť.“
Kým libanonská armáda zatiaľ odmietla podniknúť významnú akciu proti proiránskemu Hizballáhu, Izrael pokračuje v masívnych náletoch - vrátane bášt Hizballáhu v Bejrúte - a v pozemných operáciách na juhu Libanonu. Hizballáh medzičasom spustil aj pozemné boje proti izraelskej armáde, pričom využíva najmä taktiku gerilového boja.
