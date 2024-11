Hizballáh chce zostať aktívny aj po skončení vojny s Izraelom

Bejrút 26. novembra (TASR) - Proiránske hnutie Hizballáh má v pláne zostať aktívne aj po skončení vojny s Izraelom. V rozhovore pre agentúru Reuters to v utorok vyhlásil poslanec za túto šiitskú stranu v libanonskom parlamente Hasan Fadlalláh. Spresnil, že Hizballáh bude nápomocný vysídleným Libanončanom pri ich návrate do svojich dedín a pri obnove oblastí zničených izraelskými útokmi, píše TASR.



Fadlalláh dodal, že Libanon čakajú pred plánovaným vyhlásením prímeria "nebezpečné a ťažké hodiny" vzhľadom na zintenzívnenie útokov izraelských vzdušných síl na Bejrút a jeho južné predmestia, ktoré bolo badať v utorok popoludní.



Iný poslanec za Hizballáh, Amín Šarrí, po dnešnom izraelskom útoku na jednu z bejrútskych štvrtí vyhlásil, že izraelská "agresia sa v Bejrúte zameriava len na civilistov" a že Izrael "sa snaží pomstiť všetkým bojovníkom hnutia odporu".



Podľa webu libanonského denníka L'Orient-Le Jour poslanec dodal, že izraelská armáda nedosiahla v pozemných bojoch "žiadne víťazstvo". Vyhlásil tiež, že on sám nemá informácie o plánovanom oznámení dosiahnutia dohody o prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom.



Izrael podniká od 23. septembra na území Libanonu masívne útoky proti Hizballáhu, ktorý po útoku palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 otvoril "podporný front" pre Hamas, ktorý má podobu odpaľovania rakiet na lokality na severe Izraela. Izraelská armáda od 30. septembra podniká do južného Libanonu aj pozemné vpády.



Izrael a Hizballáh v podstate od vypuknutia tohto konfliktu čelia výzvam na uzavretie prímeria, pretože medzinárodné spoločenstvo sa obáva rozšírenia bojov do ďalších oblastí nestabilného Blízkeho východu. Ako v utorok informovali libanonské médiá, očakáva sa, že prímerie bude oznámené v utorok večer.