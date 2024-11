Hizballáh: Dohoda o prímerí s Izraelom nezávisí od víťaza volieb

Bejrút 6. novembra (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v stredu vyhlásil, že výsledok amerických prezidentských volieb nebude mať žiadny vplyv na prípadnú dohodu o prímerí, ktorá by ukončila vojnu medzi Izraelom a hnutím. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Naše očakávania týkajúce sa zastavenia agresie nezakladáme na politickom vývoji, či vyhrá (Kamala) Harrisová alebo (Donald) Trump. Pre nás to nič neznamená," zdôraznil Kásim vo vopred nakrútenom prejave ešte predtým, ako bol známy víťaz amerických volieb, ktorým sa stal kandidát republikánov Trump.



Exprezident už počas svojho prvého funkčného obdobia presadzoval pretvorenie Blízkeho východu zmierovaním Izraela so Saudskou Arábiou. Teraz sa preto očakáva, ako novozvolený prezident zasiahne do regionálneho konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy a zároveň do konfliktu Izraela a Hizballáhu v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil Trumpovo víťazstvo za "najväčší (politický) návrat v dejinách".



"Váš historický návrat do Bieleho domu znamená nový začiatok pre Ameriku a mohutné potvrdenie veľkého spojenectva medzi Izraelom a Amerikou," napísal Netanjahu na sociálnych sieťach. Trump a Netanjahu mali počas prvého funkčného obdobia bývalého prezidenta blízky vzťah.



Najbližšie okolie izraelského premiéra dúfa, že Trump na prezidentskom poste umožní Izraelu voľný postup proti jeho protivníkom, avšak novozvolený prezident je známy svojou nepredvídateľnosťou a izraelský líder sa už v súčasnosti potýka so silnými opozičnými názormi vo svojej krajine.