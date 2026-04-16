Štvrtok 16. apríl 2026Meniny má Dana a Danica
Hizballáh: Hnutie bude rešpektovať prímerie, ak Izrael zastaví útoky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 16. apríla (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh bude rešpektovať prímerie s Izraelom, ktoré vo štvrtok oznámil americký prezident Donald Turmp, ak sa zastavia izraelské útoky na pozície militantov. Pre AFP to uviedol poslanec Hizballáhu Ibráhím al-Músawí, informuje TASR.

„My v Hizballáhu budeme obozretne dodržiavať toto prímerie pod podmienkou, že pôjde o úplné pozastavenie nepriateľských akcií proti nám a Izrael ho nevyužije na žiadne ďalšie vraždenie,“ povedal. „Vyjadrujeme vďaku Iránu za to, že vyvinul tlak v prospech Libanonu,“ pokračoval s tým, že k tomuto prímeriu by nedošlo, keby ho Teherán nepovažoval za rovnako vážny krok ako uzavretie Hormuzského prielivu.

Trump vo štvrtok na svojej platforme Truth Social po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom oznámil, že obaja lídri súhlasili s desaťdňovým prímerím, ktoré začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ.

Toto prímerie pozastaví mesiac a pol trvajúce útoky, ktoré si podľa libanonskej vlády vyžiadali viac ako 2000 mŕtvych a vyše 6500 zranených.

Libanonský premiér Nawáf Salám privítal prímerie s tým, že podľa neho bolo „kľúčovou libanonskou požiadavkou, o ktorú sme sa usilovali od prvého dňa tejto vojny“ medzi Hizballáhom a Izraelom. Salám sa zároveň poďakoval európskym a arabským štátom za ich snahu dosiahnuť prímerie.
