Hizballáh hrozí ďalšími útokmi na Izrael; straty ich neohrozili

Bejrút 8. októbra (TASR) - Úradujúci vodca libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh šejk Naím Kásim v utorok vyhlásil, že podporuje politické snahy o uzavretie prímeria s Izraelom, ktoré podniká predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí. Uviedol to vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP, citovaná agentúrou TASR.



Vo svojom televíznom vyhlásení však zároveň pohrozil, že jednotky Hizballáhu rozšíria svoju raketovú paľbu hlbšie do vnútrozemia Izraela, takže zo severu Izraela vysídlených bude ešte viac izraelských civilistov.



V prejave pri príležitosti prvého výročia eskalácie situácie na libanonsko-izraelskej hranici Kásim ubezpečoval, že napriek "bolestivým" izraelským útokom je jeho vedenie "dokonale organizované". Dodal, že veliteľov zabitých pri izraelských náletoch nahradil a schopnosti Hizballáhu sú nedotknuté.



"Vysielame stovky rakiet a desiatky dronov. Veľký počet (izraelských) osád a miest je pod paľbou hnutia odporu (Hizballáhu)," povedal Kásim. "Naše schopnosti sú v poriadku a naši bojovníci sú rozmiestnení pozdĺž frontových línií," dodal s dôvetkom: "Nemáme žiadne voľné miesta".



Izrael spustil svoju operáciu na juhu Libanonu a na južných predmestiach Bejrútu, kde útočí na predpokladané bašty Hizballáhu, s cieľom umožniť tisícom ľudí zo severu Izraela návrat do svojich domovov, odkiaľ sa v priebehu uplynulého roka museli z bezpečnostných dôvodov evakuovať do bezpečnejších oblastí krajiny. Pri náletoch a cielených operáciách izraelská armáda zabila už niekoľko veliteľov Hizballáhu vrátane jeho vodcu Hasana Nasralláha.



Kásim v utorok informoval, že Hizballáh vymenuje nového vodcu, ktorý nahradí Hasana Nasralláha, ale momentálne je to "ťažké kvôli vojne".



Hizballáh zintenzívnil svoje ostreľovanie severu Izraela deň po teroristickom vpáde palestínskych kománd na juh Izraela, kde terorizovali a vraždili civilné obyvateľstvo i príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek a vyše 200 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelská armáda v odvete podnikla nálety bašty hnutia Hamas v Pásme Gazy a neskôr tam spustila aj pozemnú operáciu. Hizballáh interpretoval svoje útoky na oblasti na severe Izraela ako prejav podpory pre palestínsky ľud Pásma Gazy a hnutie Hamas.