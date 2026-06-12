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Hizballáh informoval o zrážkach s izraelskou armádou v južnom Libanone
Izraelská armáda medzičasom vydala varovanie na evakuáciu pre tri dediny na juhu Libanonu.
Autor TASR
Bejrút 12. júna (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v piatok oznámilo, že jeho bojovníci sa dostali do zrážok s izraelskými ozbrojenými silami, ktoré postupovali smerom k mestu Madždal Zún na juhu Libanonu. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Hizballáh vo svojom vyhlásení uviedol, že na izraelské jednotky v tejto oblasti najprv zaútočil vo štvrtok večer „opakovanou raketovou paľbou, čím ich donútil ustúpiť“.
Hnutie následne potvrdilo, že sa v okolí mesta Madždal Zún stretol s postupujúcimi silami Izraela aj v piatok a „zaútočil na ne ľahkými a stredne ťažkými zbraňami (guľomety alebo mínomety, pozn. TASR) a raketami“. Militanti sa prihlásili aj k ďalším útokom na izraelské jednotky v južnom Libanone.
Izraelská armáda medzičasom vydala varovanie na evakuáciu pre tri dediny na juhu Libanonu. Tamojšia štátna tlačová agentúra NNA informovala o sérii útokov v celom regióne, vrátane oblastí, ktoré neboli zahrnuté v spomínaných varovaniach.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď proiránsky Hizballáh vystrelil na Izrael rakety ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Izrael odvtedy uskutočnil v Libanone rozsiahlu sériu útokov a pozemnú inváziu, pri ktorých zahynulo viac ako 3700 ľudí. Izrael, ani Hizballáh, plne nerešpektovali prímerie oznámené v apríli a boje tak pokračujú aj napriek novej dohode o podmienečnom prímerí, ktorá bola oznámená minulý týždeň po libanonsko-izraelských rokovaniach vo Washingtone, pripomína AFP.
Militanti odmietli túto dohodu, ktorá stanovovala „úplné zastavenie“ paľby zo strany Hizballáhu, no nespomínala ukončenie izraelských útokov.
Irán trvá na tom, že Libanon musí byť súčasťou akejkoľvek dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
Hizballáh vo svojom vyhlásení uviedol, že na izraelské jednotky v tejto oblasti najprv zaútočil vo štvrtok večer „opakovanou raketovou paľbou, čím ich donútil ustúpiť“.
Hnutie následne potvrdilo, že sa v okolí mesta Madždal Zún stretol s postupujúcimi silami Izraela aj v piatok a „zaútočil na ne ľahkými a stredne ťažkými zbraňami (guľomety alebo mínomety, pozn. TASR) a raketami“. Militanti sa prihlásili aj k ďalším útokom na izraelské jednotky v južnom Libanone.
Izraelská armáda medzičasom vydala varovanie na evakuáciu pre tri dediny na juhu Libanonu. Tamojšia štátna tlačová agentúra NNA informovala o sérii útokov v celom regióne, vrátane oblastí, ktoré neboli zahrnuté v spomínaných varovaniach.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď proiránsky Hizballáh vystrelil na Izrael rakety ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Izrael odvtedy uskutočnil v Libanone rozsiahlu sériu útokov a pozemnú inváziu, pri ktorých zahynulo viac ako 3700 ľudí. Izrael, ani Hizballáh, plne nerešpektovali prímerie oznámené v apríli a boje tak pokračujú aj napriek novej dohode o podmienečnom prímerí, ktorá bola oznámená minulý týždeň po libanonsko-izraelských rokovaniach vo Washingtone, pripomína AFP.
Militanti odmietli túto dohodu, ktorá stanovovala „úplné zastavenie“ paľby zo strany Hizballáhu, no nespomínala ukončenie izraelských útokov.
Irán trvá na tom, že Libanon musí byť súčasťou akejkoľvek dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.