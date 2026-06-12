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Hizballáh je presvedčený, že v dohode USA a Iránu bude aj Libanon
Iránski predstavitelia opakovane vyhlásili, že súčasťou dohody s USA musí byť aj ukončenie bojov v Libanone.
Autor TASR
Bejrút 12. júna (TASR) - Militantné hnutie Hizballáh verí, že Irán bude trvať na tom, aby bol do dohody so Spojenými štátmi o ukončení vojny zahrnutý aj Libanon. V piatok sa tak vyjadril poslanec libanonského parlamentu za toto hnutie Hasan Fadlalláh, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Ak dôjde k dohode, máme úplnú dôveru v islamskú republiku... veríme, že bude trvať na tom, aby akákoľvek dohoda zahŕňala aj otázku Libanonu,“ uviedol Fadlalláh v prejave odvysielanom televíziou Hizballáhu al-Manár.
Iránski predstavitelia opakovane vyhlásili, že súčasťou dohody s USA musí byť aj ukončenie bojov v Libanone.
Tlačová agentúra islamskej republiky Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý podľa nej zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Izraelské jednotky okupujú časti juhu krajiny, kde v piatok podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA podnikli nálety na niekoľko miest a dedín.
Reuters s odvolaním sa na nemenovaný západný zdroj uviedol, že k podpisu spomínaného memoranda by mohlo dôjsť už v nedeľu. Jeho znenie vraj ešte finalizujú a Teherán trvá na svojom stanovisku, že dohoda musí zahŕňať koniec bojov v Libanone. Americký prezident Donald Trump predtým uviedol, že k podpisu po definitívnom dokončení textov by mohlo dôjsť počas víkendu niekde v Európe.
Mohsen Rezáí, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, minulý týždeň povedal, že Hizballáh priniesol v tejto vojne „veľké obete“ a krajina bude „neoddeliteľnou súčasťou každej dohody aj každého prímeria“.
Vojna v Libanone pokračuje napriek prímeriu a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva izraelské údery zabili od začiatku tohto konfliktu viac než 3700 ľudí.
Hizballáh nie je súčasťou rokovaní medzi predstaviteľmi Izraela a Libanonu, ktoré sprostredkúvajú Spojené štáty, a opakovane tieto rozhovory kritizoval.
„Ak dôjde k dohode, máme úplnú dôveru v islamskú republiku... veríme, že bude trvať na tom, aby akákoľvek dohoda zahŕňala aj otázku Libanonu,“ uviedol Fadlalláh v prejave odvysielanom televíziou Hizballáhu al-Manár.
Iránski predstavitelia opakovane vyhlásili, že súčasťou dohody s USA musí byť aj ukončenie bojov v Libanone.
Tlačová agentúra islamskej republiky Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorý podľa nej zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Izraelské jednotky okupujú časti juhu krajiny, kde v piatok podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA podnikli nálety na niekoľko miest a dedín.
Reuters s odvolaním sa na nemenovaný západný zdroj uviedol, že k podpisu spomínaného memoranda by mohlo dôjsť už v nedeľu. Jeho znenie vraj ešte finalizujú a Teherán trvá na svojom stanovisku, že dohoda musí zahŕňať koniec bojov v Libanone. Americký prezident Donald Trump predtým uviedol, že k podpisu po definitívnom dokončení textov by mohlo dôjsť počas víkendu niekde v Európe.
Mohsen Rezáí, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, minulý týždeň povedal, že Hizballáh priniesol v tejto vojne „veľké obete“ a krajina bude „neoddeliteľnou súčasťou každej dohody aj každého prímeria“.
Vojna v Libanone pokračuje napriek prímeriu a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva izraelské údery zabili od začiatku tohto konfliktu viac než 3700 ľudí.
Hizballáh nie je súčasťou rokovaní medzi predstaviteľmi Izraela a Libanonu, ktoré sprostredkúvajú Spojené štáty, a opakovane tieto rozhovory kritizoval.