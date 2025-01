Hizballáh je proti predĺženiu prítomnosti izraelských síl v Libanone

Bejrút 28. januára (TASR) - Najmenej dve obete a 17 zranených si v pondelok vyžiadala streľba z pozícií izraelských vojakov do davu ľudí pokúšajúcich sa vrátiť do svojich domovov v libanonskom pohraničí, odkiaľ sa museli evakuovať kvôli vojne medzi Izraelom a proiránskym hnutím Hizballáh. Podľa TASR o tom v utorok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ) v utorok informoval, že civilisti evakuovaní z južného Libanonu sa v utorok opäť zhromaždili, aby sa pokúsili dostať do niekoľkých svojich dedín obsadených zatiaľ izraelskými vojakmi.



Správy o dvoch obetiach sa objavili deň po tom, ako v nedeľu počas demonštrácií proti pokračujúcej prítomnosti izraelskej armády v libanonskom pohraničí bolo v Libanone zabitých 24 ľudí a viac ako 130 ich bolo zranených, uviedli to libanonské médiá.



Izraelská armáda v súvislosti s incidentmi v pohraničí obvinila Hizballáh zo zámerného provokovania, keďže vracajúci sa obyvatelia majú v rukách zástavy tohto Iránom podporovaného hnutia.



Aj viacerí politici z libanonských kresťanských strán v pondelok kritizovali Hizballáh za to, že nabádal civilistov, aby sa vrátili pohraničia, čím "ich hnal na istú smrť".



Podľa dohody, ktorá bola sprostredkovaná Spojenými štátmi a platí od 27. novembra 2024, sa izraelské jednotky mali stiahnuť z južného Libanonu do 60 dní a Hizballáh mal ustúpiť severne od rieky Lítání, teda asi 30 kilometrov od izraelských hraníc. Spojené štáty a Libanon v nedeľu oznámili, že termín na stiahnutie izraelských vojakov sa predĺžil do 18. februára.



Zatiaľ čo libanonská armáda a mierové jednotky OSN v nedeľu, ešte pred pôvodným konečným termínom na odsun, zaujali dohodnuté posty v niekoľkých dedinách v pohraničí Libanonu, izraelské jednotky zostali vo viac ako desiatke ďalších lokalít, kde sa preto libanonské jednotky nepodarilo rozmiestniť.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok prisľúbil, že Izrael dôsledne implementuje prímerie v Pásme Gaze aj v Libanone, pričom varoval, že "každý, kto poruší pravidlá alebo ohrozuje jednotky izraelskej armády, za to zaplatí plnú cenu".



Ako informoval TOI, vodca Hizballáhu Naím Kásim medzičasom vo vopred nahranom prejave odsúdil predĺženie termínu na stiahnutie izraelských vojakov z južného Libanonu a obvinil Izrael, že dohodnuté prímerie porušil 1350-krát.



"Izrael sa musí stiahnuť, pretože uplynulo 60 dní," vyhlásil Kásim a dodal: "Neprijmeme žiadne výhovorky na predĺženie (lehoty na stiahnutie izraelských jednotiek) - či o sekundu alebo o jeden deň."



Kásim vyhlásil, že akékoľvek omeškanie pri odsune izraelských vojakov je na zodpovednosti OSN, USA, Francúzska a Izraela ako partnerov Libanonu v rámci dohody o prímerí.



Dodal, že v reakcii na pokračujúcu "okupáciu" libanonského pohraničia má proiránske "hnutie odporu" právo konať tak, ako to považuje za vhodné. Kásim dodal, že Hizballáh zvažuje odvetu proti izraelským útokom.