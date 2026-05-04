Hizballáh kritizoval útoky Izraela a jeho rokovania s vládou Libanonu
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny.
Autor TASR
Bejrút 4. mája (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v pondelok opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie v Libanone. Zopakoval tiež, že skupina odmieta priame rokovania medzi vládami Izraela a Libanonu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Hizballáh aj Izrael opakovane informujú o vzájomných útokoch napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať ešte minulý mesiac, medzičasom však bolo predĺžené do polovice mája.
„V Libanone nepanuje žiadne prímerie, ale pokračujúca izraelsko-americká agresia,“ uviedol Kásim v písomnom stanovisku odvysielanom v televízii al-Manár.
„Libanon je obeťou agresie a je to práve Libanon, ktorý potrebuje (od Izraela) garancie pre svoju bezpečnosť a suverenitu,“ dodal vodca Hizballáhu.
AFP zdôrazňuje, že dohoda o prímerí, ktorú zverejnil americký rezort diplomacie, udeľuje Izraelu právo zasiahnuť proti „plánovaným, bezprostredným alebo prebiehajúcim útokom“ Hizballáhu.
Izraelská armáda v pondelok vykonala v južnom Libanone niekoľko útokov. Predchádzala im nová výzva na evakuáciu miestnych obyvateľov zo štyroch miest v regióne.
Izraelské útoky si od začiatku vojny vyžiadali celkovo viac ako 2600 obetí a viac ako milión libanonských obyvateľov bolo v jej dôsledku vysídlených, dodáva AFP.
Obe susedné krajiny sa vzájomne neuznávajú a nemajú ani priame diplomatické vzťahy, v apríli začali viesť ich diplomati prvé priame rokovania. Spojené štáty minulý týždeň vyzvali na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorú začal Hizballáh 2. marca (dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán), keď raketami ostreľoval Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Kásim v pondelkovom stanovisku priame rokovania oboch krajín označil za „zbytočný ústupok bez výsledkov“. Diplomatické riešenie na urovnanie tohto konfliktu však podporuje.
