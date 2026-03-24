< sekcia Zahraničie
Hizballáh kritizuje Libanon za vyhostenie iránskeho veľvyslanca
Autor TASR
Bejrút 24. marca (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v utorok označilo rozhodnutie vlády vyhostiť iránskeho veľvyslanca z Libanonu za „hriech“ a žiada, aby tento krok „okamžite zvrátila“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hizballáh vyzýva prezidenta republiky a premiéra, aby požiadali ministerstvo zahraničných vecí o okamžité zvrátenie tohto rozhodnutia vzhľadom na jeho nebezpečné dôsledky,“ uviedli proiránski militanti vo vyhlásení.
Rozhodnutie libanonskej vlády zároveň označili za „národný a strategický hriech“.
„Neprospieva to národnej jednote, naopak, otvára to dvere vnútorným rozkolom, prehlbuje národné spory a stavia Libanon na mimoriadne nebezpečnú cestu závislosti, slabosti a zraniteľnosti,“ dodal vo vyjadrení Hizballáh, informovala agentúra Reuters.
Hovorca libanonského rezortu diplomacie v utorok oznámil, že vláda odobrala diplomatickú akreditáciu iránskemu veľvyslancovi a označila ho za nežiaducu osobu (persona non grata). Mohammad Rezá Rawúf Šajbání musí z Libanonu odísť do nedele 29. marca a iránsku ambasádu v Bejrúte bude viesť chargé d'affaires.
Vyhostenie iránskeho veľvyslanca prichádza v čase vojny na Blízkom východe, ktorú spustili americké a izraelské údery na Irán 28. februára. Odvtedy sa konflikt rozšíril do ďalších krajín v regióne, ktoré čelia iránskym odvetným úderom. Na strane Iránu sa do vojny od 2. marca zapája aj Hizballáh, na ktorého ciele v Libanone zase v reakcii útočí Izrael.
Irán dlhodobo podporoval šiitský Hizballáh ideologicky, finančne, dodávkami zbraní a výcvikom milícií.
