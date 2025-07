Hizballáh: Kto žiada odzbrojenie hnutia, slúži záujmom Izraela

Bejrút 30. júla (TASR) - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v stredu povedal, že tí, ktorí žiadajú odzbrojenie hnutia, „slúžia záujmom Izraela“. Zároveň obvinil osobitného amerického vyslanca Toma Barracka zo „zastrašovania“ Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V televíznom prejave pri príležitosti prvého výročia smrti vojenského šéfa Hizballáhu Fuáda Šukra vodca hnutia povedal, že „každý, kto dnes vyzýva na odovzdanie zbraní, či už interne alebo externe, na arabskej alebo medzinárodnej scéne, slúži izraelskému projektu“. Obvinil tiež Barracka z používania „zastrašovania a vyhrážok“ s cieľom „pomáhať Izraelu“.



Šukr bol prvým vysokým veliteľom Hizballáhu, ktorého Izrael zlikvidoval pri cezhraničných zrážkach po začatí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Strety sa napokon premenili na plnohodnotný konflikt, ktorý v novembri 2024 ukončila dohoda o prímerí.



Podľa dohody mal Hizballáh stiahnuť svojich bojovníkov a ťažké zbrane do oblasti severne od rieky Lítání, čím by libanonská armáda a mierové sily OSN zostali jedinými ozbrojenými zložkami na území pri izraelskej hranici. Kásim zdôraznil, že považuje dohodu o prímerí za platnú „výlučne južne od rieky Lítání“.



„Ak však niektorí spájajú zbrane s touto dohodou, hovorím, že zbrane sú vnútornou záležitosťou Libanonu, ktorá nemá nič spoločné... s izraelským nepriateľom,“ zdôraznil. Washington medzitým vyvíja tlak na Bejrút, aby odzbrojil hnutie. Barrack už podnikol niekoľko návštev s cieľom rokovať s libanonskými predstaviteľmi.



Na základe dohody mal Izrael stiahnuť všetky svoje jednotky z Libanonu. Časť z nich ponechal na piatich miestach, ktoré považuje za strategické. Okrem toho vykonal viacero náletov na ciele Hizballáhu a zaviazal sa, že v nich bude pokračovať až do odzbrojenia hnutia.



„Bezprostredným nebezpečenstvom je izraelská agresia... táto agresia sa musí skončiť,“ povedal vodca. „Všetky politické diskusie v krajine musia smerovať k zastaveniu agresie, nie k odovzdaniu zbraní Izraelu,“ zdôraznil.



Požiadavka Libanonu, aby sa Izrael stiahol z jeho územia, bola podľa libanonského zdroja oboznámeného s touto záležitosťou zamietnutá zo strany USA. Libanonský premiér Nawáf Salám zvolal na budúci týždeň zasadnutie vlády, aby diskutoval o „rozšírení štátnej suverenity nad všetkými časťami územia, a to výlučne vlastnými silami“, píše AFP.