Hizballáh nemôže čeliť Izraelu sám, tvrdí iránsky prezident

Teherán 24. septembra (TASR) - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok v rozhovore pre stanicu CNN vyhlásil, že libanonské militantné hnutie Hizballáh nemôže osamote čeliť Izraelu, ktorý podporujú západné štáty. Vyjadril sa tak po najnovšej sérii izraelských úderov v Libanone, pri ktorých podľa tamojších úradov zahynulo takmer 500 ľudí. Informuje o tom TASR.



Útoky na ciele v južnom a východnom v Libanone, ktoré izraelská armáda podniká od pondelka rána, si doteraz vyžiadali životy najmenej 492 ľudí vrátane 35 detí a 58 žien. Libanonské ministerstvo zdravotníctva eviduje nateraz 1645 zranených.



Na otázku, či Irán poradí Hizballáhu, aby sa zdržal reakcie na izraelské útoky, Pezeškiján odpovedal, že Teheránom podporované hnutie čelí krajine, ktorá je "vyzbrojená po zuby" a má prístup k najmodernejším zbraňovým systémom.



"Hizballáh to nemôže urobiť sám. Nemôže sa sám postaviť proti krajine (Izraelu), ktorú bránia, podporujú a zásobujú západné krajiny, európske krajiny a Spojené štáty americké," dodal. Zároveň varoval, že tieto udalosti by mohli prerásť do regionálneho konfliktu.



Izraelská armáda medzičasom vo vyhlásení uviedla, že v priebehu posledných hodín zasiahla ciele Hizballáhu na juhu Libanonu vrátane odpaľovacích miest, "teroristickej infraštruktúry" a budov využívaných ako sklady zbraní.



Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Matthew Saltmarsh povedal, že od pondelka utiekli zo svojich domovov v Libanone desaťtisíce ľudí a ich počet naďalej stúpa. Za "neprijateľný" označil počet civilných obetí izraelských útokov.



V dôsledku vývoja na Blízkom východe bolo v utorok zrušených mnoho letov smerujúcich do a z libanonského hlavného mesta Bejrút. Týka sa to najmä letov do Egypta, Iraku, Turecka, Nemecka i Jordánska.



Denník The Guardian doplnil, že Izrael pokračuje aj v úderoch na Pásmo Gazy, kde už takmer rok prebieha vojna proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Palestínska agentúra Wafa informovala, že zdravotníci našli telá piatich zabitých ľudí a niekoľko zranených po izraelskom nálete, ktorého terčom bol dom v meste Chán Júnis. Ďalší útok sa údajne opäť zameral aj na jednu zo štvrtí mesta Gaza. Tieto tvrdenia však britský denník nedokázal nezávisle overiť.