Hizballáh oceňuje prímerie s Izraelom, priame rokovania však odmieta
Prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom začalo platiť zo štvrtka na piatok minulého týždňa a má trvať desať dní.
Autor TASR
Bejrút 20. apríla (TASR) - Poslanec libanonského parlamentu za militantné hnutie Hizballáh Hasan Fadlalláh v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že v záujme libanonského prezidenta Džúzífa Awna je odstúpenie od priamych rokovaní s Izraelom, ktoré sa začali minulý týždeň. Napriek tomu zdôraznil, že Hizballáh si želá, aby súčasné prímerie medzi krajinami platilo aj naďalej, píše TASR.
„Je v záujme štátu, Libanonu, prezidenta republiky a vlády, aby sme sa vzdialili od cesty priamych rokovaní a vrátili sa k národnej dohode o najlepšej možnosti pre Libanon,“ povedal Fadlalláh.
„Odmietneme a budeme čeliť akémukoľvek pokusu o uvalenie politických nákladov na Libanon prostredníctvom ústupkov voči tomuto izraelskému nepriateľovi,“ vyhlásil poslanec Hizballáhu. Zároveň vyjadril želanie, aby „pokračovalo“ súčasné prímerie, sprevádzané stiahnutím Izraela.
Prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom začalo platiť zo štvrtka na piatok minulého týždňa a má trvať desať dní. K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, ako sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone na prvých priamych rokovaniach medzi krajinami za posledné desaťročia.
Portál The Times of Israel s odvolaním sa na svoje zdroje v pondelok informoval, že druhé kolo priamych rokovaní by sa malo uskutočniť vo štvrtok vo Washingtone.
Fadlalláh v rozhovore pre AFP prisľúbil, že militanti sa budú snažiť prelomiť tzv. žltú líniu, ktorú vytvoril Izrael v južnom Libanone v sobotu. „Pokus izraelskej armády vytvoriť nárazníkovú zónu pod názvom obranná línia, žltá línia, zelená línia a červená línia... všetky tieto línie budú narušené a my žiadnu z nich nebudeme akceptovať,“ vyhlásil poslanec.
„Nikto v Libanone ani v zahraničí nebude schopný odzbrojiť (Hizballáh),“ dodal Fadlalláh.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Hizballáh zaútočil na Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
„Je v záujme štátu, Libanonu, prezidenta republiky a vlády, aby sme sa vzdialili od cesty priamych rokovaní a vrátili sa k národnej dohode o najlepšej možnosti pre Libanon,“ povedal Fadlalláh.
„Odmietneme a budeme čeliť akémukoľvek pokusu o uvalenie politických nákladov na Libanon prostredníctvom ústupkov voči tomuto izraelskému nepriateľovi,“ vyhlásil poslanec Hizballáhu. Zároveň vyjadril želanie, aby „pokračovalo“ súčasné prímerie, sprevádzané stiahnutím Izraela.
Prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom začalo platiť zo štvrtka na piatok minulého týždňa a má trvať desať dní. K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, ako sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone na prvých priamych rokovaniach medzi krajinami za posledné desaťročia.
Portál The Times of Israel s odvolaním sa na svoje zdroje v pondelok informoval, že druhé kolo priamych rokovaní by sa malo uskutočniť vo štvrtok vo Washingtone.
Fadlalláh v rozhovore pre AFP prisľúbil, že militanti sa budú snažiť prelomiť tzv. žltú líniu, ktorú vytvoril Izrael v južnom Libanone v sobotu. „Pokus izraelskej armády vytvoriť nárazníkovú zónu pod názvom obranná línia, žltá línia, zelená línia a červená línia... všetky tieto línie budú narušené a my žiadnu z nich nebudeme akceptovať,“ vyhlásil poslanec.
„Nikto v Libanone ani v zahraničí nebude schopný odzbrojiť (Hizballáh),“ dodal Fadlalláh.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Hizballáh zaútočil na Izrael, aby pomstil smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.