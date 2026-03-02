< sekcia Zahraničie
Hizballáh odmieta zákaz vojenských aktivít nariadený vládou v Bejrúte
Uznesenie vlády prišlo v reakcii na zapojenie militantného hnutia do konfliktu na Blízkom východe.
Autor TASR
Bejrút 2. marca (TASR) - Militantné šiitské hnutie Hizballáh v pondelok odsúdilo bezprecedentné rozhodnutie libanonskej vlády, ktorá mu zakázala jeho vojenské aktivity. Hizballáh tvrdí, že vláda by sa namiesto toho mala postaviť útokom Izraela na bašty tohto proiránskeho hnutia v Bejrúte a na juhu krajiny.
Ako napísal spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ) predseda parlamentného klubu hnutia Hizballáh v parlamente Muhammad Raád odsúdil „prázdne reči“ vlády a kritizoval jej oznámenie o Hizballáhu, ktoré prišlo „v čase, keď Libanončania očakávali rozhodnutie odmietajúce agresiu“ Izraela.
Uznesenie vlády prišlo v reakcii na zapojenie militantného hnutia do konfliktu na Blízkom východe. Bojovníci, ktorých Irán dlhodobo podporuje finančne aj zbraňami, v noci na pondelok vystrelili na sever Izraela rakety, čo vyvolalo odvetné útoky Tel Avivu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že cieľom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že ozbrojené sily sú pripravené zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe.
„Túto operáciu ukončíme nielen útokom na Irán, ale aj zasadením zničujúceho úderu Hizballáhu,“ vyhlásil počas návštevy izraelských jednotiek nasadených na severnej hranici Izraela s Libanonom. „Naše posolstvo je jasné a rezonuje po celom Blízkom východe: zaútočíme na všetkých teroristických vodcov a frakcie, ktoré sa postavia proti nám. Dokázali sme to a budeme to dokazovať aj naďalej,“ dodal.
Táto vojenská eskalácia má za následok útek civilistov z oblastí. Libanonská vláda informovala, že v rôznych regiónoch krajiny otvorila 171 prijímacích centier, v ktorých našlo útočisko už 29.000 presídlencov.
Ako napísal spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ) predseda parlamentného klubu hnutia Hizballáh v parlamente Muhammad Raád odsúdil „prázdne reči“ vlády a kritizoval jej oznámenie o Hizballáhu, ktoré prišlo „v čase, keď Libanončania očakávali rozhodnutie odmietajúce agresiu“ Izraela.
Uznesenie vlády prišlo v reakcii na zapojenie militantného hnutia do konfliktu na Blízkom východe. Bojovníci, ktorých Irán dlhodobo podporuje finančne aj zbraňami, v noci na pondelok vystrelili na sever Izraela rakety, čo vyvolalo odvetné útoky Tel Avivu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že cieľom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir v pondelok popoludní doplnil, že ozbrojené sily sú pripravené zlikvidovať „všetkých teroristických vodcov a frakcie“ na Blízkom východe.
„Túto operáciu ukončíme nielen útokom na Irán, ale aj zasadením zničujúceho úderu Hizballáhu,“ vyhlásil počas návštevy izraelských jednotiek nasadených na severnej hranici Izraela s Libanonom. „Naše posolstvo je jasné a rezonuje po celom Blízkom východe: zaútočíme na všetkých teroristických vodcov a frakcie, ktoré sa postavia proti nám. Dokázali sme to a budeme to dokazovať aj naďalej,“ dodal.
Táto vojenská eskalácia má za následok útek civilistov z oblastí. Libanonská vláda informovala, že v rôznych regiónoch krajiny otvorila 171 prijímacích centier, v ktorých našlo útočisko už 29.000 presídlencov.