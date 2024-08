Hizballáh odmieta, že Izrael zmaril jeho útoky na sever Izraela

Bejrút 25. augusta (TASR) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh uviedlo, že jeho nedeľná vojenská operácia raketami a bezpilotnými lietadlami proti izraelským pozíciám bola "dokončená" a poprelo "tvrdenia", že Izrael útok zmaril. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Naša dnešná vojenská operácia je dokončená," uviedol Hizballáh vo vyhlásení. Izraelské "nároky na preventívne opatrenia, ktoré vykonal... a zmarenie útoku odporu sú prázdne tvrdenia", dodal.



Premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu sľúbil, že "urobí všetko" pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov severného Izraela po tom, čo armáda spustila letecké útoky na ciele Hizballáhu v južnom Libanone.



"Sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme ochránili našu krajinu, vrátili obyvateľov severu bezpečne do ich domovov a naďalej sa riadime jednoduchým pravidlom: kto nám ubližuje, my ubližujeme jemu," uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré vydal jeho úrad.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo jednu obeť počas izraelského útoku na juhu krajiny. Podľa izraelskej armády išlo o preventívnu akciu voči útokom Hizballáhu.



"Nálet izraelského dronu na auto v dedine Khiam" zabil jednu osobu, uviedlo ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení. Hnutie Amal, spojenec Hizballáhu, neskôr oznámilo, že bol zabitý jeho bojovník z Khiam.



Ministerstvo tiež informovalo, že dvaja ľudia vrátane sýrskeho občana boli zranení pri "sérii izraelských náletov" na juhu.