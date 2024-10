Hizballáh odrazil izraelskú jednotku, ktorá chcela prekročiť hranicu

Bejrút 2. októbra (TASR) - Militanti Hizballáhu údajne v noci na stredu odrazili skupinu izraelských vojakov, ktorí sa snažili preniknúť do Libanonu. Predstavitelia libanonského hnutia o tom informovali v stredu ráno. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Izraelská jednotka sa údajne snažila prekročiť libanonskú hranicu v blízkosti pohraničnej dediny Odajseh. Hizballáh tvrdí, že útok odrazil a izraelských vojakov prinútil k ústupu za hranicu.



Hizballáh tiež uviedol, že jeho sily zaútočili raketami a delostrelectvom na pechotu v kibuci Misgav Am na izraelskej strane hranice a na zoskupenia vojakov na troch ďalších miestach. Pri jednom útoku údajne použili aj balistickú raketu Burkan.



Izrael v stredu ráno vyhlásil, že pozemnú operáciu v Libanone posilnili ďalšie jednotky vrátane 36. divízie jeho armády.



Izraelské pozemné sily v noci na utorok podnikli pozemnú ofenzívu do Libanonu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele Hizballáhu v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný šéf hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.