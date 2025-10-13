< sekcia Zahraničie
Hizballáh oslávil 40 rokov mládežníckeho hnutia al-Mahdí
Autor TASR
Bejrút 13. októbra (TASR) – Libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh v nedeľu oslávilo 40. výročie založenia mládežníckeho hnutia al-Mahdí, ktoré je s ním prepojené. Podujatie, ktoré sa konalo v bejrútskom multifunkčnom športovom areáli, prilákalo podľa organizátorov viac ako 74.000 detí a mladých ľudí. Na svojom webe o tom informovala stanica RFI, píše TASR.
Tribúny s kapacitou 50.000 miest boli obsadené do posledného miesta, pričom tisíce stoličiek zaplnili aj hraciu plochu. Podľa organizátorov išlo o najväčšie mládežnícke zhromaždenie tohto druhu na svete.
Podujatie malo motto, ktoré odkazovalo na bývalého lídra Hizballáhu Hasana Nasralláha, ktorý zahynul v septembri 2024 pri útoku izraelskej armády. Účastníci podujatia prisahali vernosť jeho politickému odkazu a sľúbili pokračovať v ceste, ktorú načrtol.
Oslavy, ktoré Hizballáh využil na demonštráciu svojej sily a schopnosti mobilizácie, sa konali v čase silného vnútropolitického aj medzinárodného tlaku na toto šiitské hnutie, aby odovzdalo svoje zbrane libanonskej armáde.
Podujatie sa uskutočnilo aj na pozadí pretrvávajúceho napätia medzi Hizballáhom a libanonským premiérom Nawáfom Salámom. Ich vzájomné spory vyvrcholili nedávnym rozhodnutím vlády pozastaviť činnosť jednej z kultúrnych organizácií napojenej na Hizballáh.
